Ищите женщину: как погиб Гиви

Сотрудник СБУ рассказал подробности убийства Гиви в Донбассе
Взрывчатку, которая убила 8 февраля 2017 года командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, заложила в его рабочем кабинете девушка-агент, рассказал сотрудник СБУ Олег Сугерей. Он объяснил, что она должна была сблизиться с Гиви и привести план в исполнение.
В убийстве командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, участвовала девушка-агент, рассказал сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей в интервью журналисту Юрию Бутусову для программы «Своя война» на YouTube.
Сугерей рассказал, что после убийства в 2016 году командира Арсения Павлова, также известного как Моторола,
Именно благодаря этому в окружение комбата проникла некая «известная блондинка», утверждает сотрудник СБУ.
Сам он осуществлял прикрытие, а девушка должна была заложить взрывчатку. Устройство детонировало, когда Гиви пришел утром на работу. СБУ планировала операцию по ликвидации донецкого командира на протяжении двух лет.
Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» вблизи Донецка. Изначально сообщалось, что помещение, где он находился, обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.
В интервью вставили фрагмент из репортажа телеканала «Россия 24» о гибели Гиви. По сообщению журналиста, донецкие спецслужбы установили, что 7 февраля 2017 года в расположение воинской части, где погиб Михаил Толстых, прошла 20-летняя студентка Киевского института культуры и искусства Анастасия Петрига. Согласно информации телеканала, именно она оставила в кабинете военного взрывчатку, которая детонировала в шесть часов утра.
После государственного переворота на Украине Толстых стал одним из активистов движения за выход восточных территорий из состава государства. Когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ему присвоили звание командира. Он участвовал в боях за Славянск, Иловайск и донецкий аэропорт. На Толстых несколько раз совершали покушения. Он получил орден героя ДНР и другие награды, среди которых два георгиевских креста и медаль "За оборону Славянска".
В феврале 2018 года занимавший тогда пост главы республики Александр Захарченко заявил, что гибель Толстых связана с убийством Арсения Павлова. Моторола погиб 16 октября 2016 года в лифте многоэтажного дома, где он проживал. Там сработало взрывное устройство. Захарченко сравнил его смерть с «объявлением войны со стороны Украины». В убийстве Павлова обвинили шесть человек, которые, по данным местных правоохранителей, связаны с украинскими националистами.
В Донецке и России Павлова считали одним из самых медийных командиров ДНР. Он получил все награды самопровозглашенной республики вплоть до звезды Героя. Широкую известность Моторола приобрел в мае 2014 года в ходе боев за Славянск. Он стал героем ролика об одном из первых боев частей украинских силовиков и отрядов бывшего лидера ополчения Игоря Стрелкова.
Сам Захарченко погиб в теракте 31 августа 2018 года. Это убийство стало самым резонансным в ДНР за последние годы. Взрыв, убивший бывшего главу самопровозглашенной республики, произошел в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице от несовместимых с жизнью ранений.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт». МИД России также расценил убийство экс-руководителя ДНР как террористический акт.
«Непосредственно работы по ДНР в пятом управлении [департамента контрразведки СБУ] организует второй отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина - кстати, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления департамента контрразведки, именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», - сообщал в июне прошлого года источник программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1».
Как передавали журналисты, один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов даже назвал имя заказчика убийства Захарченко.
Кристина Сизова