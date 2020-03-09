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Deutschlandfunk (Германия): Россия пока еще обладает большим влиянием

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Эрдоган хотя и ссорится с союзниками по НАТО, но любит припугнуть альянсом. Сейчас ему это не помогло: Россия по сравнению с Турцией более влиятельна, умна, хладнокровна и действует более дальновидно. Еще в 2015 году Кремль поставил себе ряд целей в Сирии, и вот все они достигнуты, пишет немецкий автор.

Сценарий прекращения огня в Идлибе основывается на соглашении, достигнутом в Сочи полтора года назад, — и это в российских интересах. Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Москва получает то, что хотела

Тому, кто хочет узнать, как сохраняют лицо автократы, стоит посмотреть первые минуты встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Самое важное правило: каждый должен в чем-то пойти навстречу другой стороне.

Начал Владимир Путин. Он высказал соболезнования в связи с гибелью более 30 турецких солдат в результате авиаудара. Сразу же после этого он добавил, что сирийская армия не знала, где находились турки, но Эрдогану этот жест понравился. Потому что от Путина такое редко услышишь.

Обе стороны знают, как сохранить лицо

Продолжил Эрдоган. Он сказал, что вообще-то хотел встретиться с Путиным в Турции, но понимает, что из-за ведущейся работы над поправками в конституцию России обстановка в стране напряженная. Поэтому он с удовольствием отправился в российскую столицу. Для Путина было важно, чтобы именно Эрдоган приехал к нему, чтобы четко обозначить расстановку сил, - это было ясно всем присутствовавшим.

Эти действия, цель которых - сохранить лицо, показывают, что обе стороны не заинтересованы в эскалации. Тем самым образовалось пространство для согласованного теперь режима прекращения огня и разделения сфер интересов в зоне Идлиба. Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое. Теперь на компромиссы должны идти Анкара и Дамаск.

Конфронтация на опасных участках

Чтобы вспомнить, чего хочет Москва в Сирии, нужно вернуться в 2015 год и взглянуть на поставленные тогда цели: Кремль хотел сохранить Асада у власти, покончить с экстремистами и закрепить базы на важных позициях за российскими военными. Все это ему удалось. Но никак не соответствует интересам Кремля конфронтация со страной-членом НАТО, то есть Турцией. А она, несмотря на разлад с союзниками, во многом основывает свой потенциал угроз на том факте, что является членом НАТО.

Конфронтация с ней всегда опасна. Эрдоган знает и использует это. И Путин тоже это знает.

Таким образом, становится понятно: как часто пишут, Россия по сравнению с Турцией действительно более влиятельна, умна, хладнокровна и действует более дальновидно. Говорят, Москва все еще обладает большим влиянием. Но Идлиб и переговоры в Москве показали, что влияние России не безгранично. Оно может и надломиться. Хотя сегодня этого не произошло.


Тилько Грис (Thielko Grieß)

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