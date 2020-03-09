Войти
Российская газета

Формируется деловая программа форума "Армия"

82
0
0
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

5 марта в Доме Правительства Российской Федерации состоялось совещание под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ М.В. Осыко в рамках подготовки Конгресса "Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов. Трансформация производственной базы".

На совещании выступил генеральный директор ООО "Международные конгрессы и выставки" А.В. Едренкин. Он представил собравшимся проект замысла Конгресса и рассказал о преимуществах его проведения в рамках форума "Армия-2020".

Проведение Конгресса на площадке форума "Армия-2020", объединяющего все предприятия ОПК, будет способствовать минимизации организационных и финансовых затрат со стороны участников Конгресса. В рамках Форума будет развернута широкомасштабная экспозиция, которая позволит наглядно продемонстрировать потенциальные возможности использования мощностей оборонной промышленности России в интересах гражданского сектора.

Конгресс пройдет с 24 по 28 августа в КВЦ "Патриот" и станет одним из основных мероприятий деловой программы форума "Армия-2020". В нем примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти по национальным проектам, главы субъектов Российской Федерации, а также руководители ОПК России, генеральные конструкторы и главные инженеры, представители экспертного сообщества. В рамках Конгресса пройдет 34 деловых мероприятия, среди которых 5 пленарных заседаний, 1 панельная дискуссия, 6 конференций, 11 круглых столов и 11 презентационных сессий. В общей сложности ожидается, что в работе Конгресса примет участие около 4 500 человек.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" является знаковым событием в России и в мире. Он состоится с 23 по 29 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
10.10.2018
"Локомотивам" дали зеленый
30.08.2016
"Алмаз-Антей" планирует на "Армии-2016" показать российскому руководству перспективные средства ВКО
01.09.2015
Российские "Аллигаторы" всплывут на Ниле
20.11.2013
Курсом здравого смысла
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска