Lockheed Martin завершила сборку 500-го серийного истребителя F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 6 марта. Корпорация Lockheed Martin объявила 3 марта о завершении сборки 500-го серийного многофункционального истребителя пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Согласно пресс-релизу компании, самолет в версии с обычным взлетом и посадкой F-35A будет передан Национальной гвардии США. Его местом дислокации станет авиабаза "Берлингтон-Эйр" в Вермонте.

На текущий момент Lockheed Martin произвела 354 самолета версии F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL), 108 ед. F-35B в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) и 38 ед. F-35C в авианосной версии (CV) для ВС США и международных клиентов.

Общий налет всего парка F-35, включая опытные испытательные образцы, учебные версии для американских ВС и стран-партнеров, превысил 250 тыс. летных часов. F-35 эксплуатируется на 23 авиабазах по всему миру. Подготовлено более 985 пилотов и более 8890 техников. Девять стран используют F-35 на своей территории, восемь стран объявили о достижении самолетами начальной эксплуатационной готовности, а пять видов войск трех государств применяли F-35 в боевых операциях (ВВС Израиля, ВВС/ВМС Великобритании, ВВС/КМП США).

Как напоминает Jane's Defence Weekly, 500-й F-35 был собран на заводе в Форт-Уэрте (шт.Техас) спустя 9 лет после начала серийного производства машин данного типа в мае 2011 года. Помимо завода в Форт-Уэрте, самолеты также выпускаются на линиях окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly и Check-Out) в Италии и Японии.

В настоящее время особое внимание уделяется усовершенствованию некоторых ключевых возможностей самолета, а также началу процесса интеграции некоторых иностранных систем вооружения, что предусмотрено контрактами с рядом стран.

В частности, обновление боевых возможностей самолета предусматривает пакет модернизации "Tech Refresh 3", который включает установку нового панорамного сенсорного экрана в кабине, интеграцию нового процессора выполнения миссий, увеличение с четырех до шести ячеек установки барабанного типа Sidekick с ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120 (AMRAAM), а также разработку и установку новых подкрыльевых и конформных топливных баков для увеличения дальности полета самолета примерно на 40%.

Перечень новых систем вооружений иностранного производства для F-35 включает ракету класса "воздух-воздух" дальнего радиуса действия (BVRAAM) "Метеор" европейского концерна MBDA и британскую крылатую ракету SPEAR.