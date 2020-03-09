Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Михаила Толстых (Гиви)

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На Украине раскрыли подробности убийства командира батальона "Сомали" Донецкой народной республики Михаила Толстых, более известного под позывным Гиви. Об этом рассказал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей в интервью журналисту Юрию Бутусову.

По словам Сугерея, операция по ликвидации Толстых готовилась около двух лет. После убийства Арсения Павлова, также известного как Моторола, Гиви остерегался покушения и старался не окружать себя незнакомыми людьми. Однако СБУ смогло внедрить в окружение Толстых агента-девушку, которая в последствии и заложила взрывчатку в рабочем кабинете Толстых.

Сугерей, заявивший, что осуществлял прикрытие данной операции, подтвердил, что гибель Михаила Толстых, более известного как Гиви, произошла в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного девушкой-агентом СБУ.

Напомним, что Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем рабочем кабинете на базе батальона "Сомали". Первоначально сообщалось, что причиной гибели Гиви стал выстрел реактивного огнемета "Шмель", но в последствии было установлено, что причиной гибели командира батальона "Сомали" стало взрывное устройство, заложенное в кабинете заранее.

Поздне экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что организацией убийства Михаила Толстых (Гиви) занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций ВСУ.