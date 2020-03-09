Испытания гиперзвукового «Циркона» с борта корабля будут продолжены

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Испытания новейшего гиперзвукового "Циркона" будут продолжены пусками с борта надводного корабля. В 2020 году фрегат "Адмирал Горшков" произведет еще несколько пусков гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.

Испытания "Циркона" с использованием в качестве носителя фрегата Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" будут продолжены, в 2020 году запланированы еще нескольких пусков

- приводит агентство слова источника.

Как пишет издание, разработчики ракеты планируют подтвердить возможности "Циркона" преодолевать противоракетную оборону противника. О сроках дополнительных испытаний ничего не сообщается. Также нет данных о сроках запуска гиперзвуковой ракеты с борта подводной лодки.

Напомним, что о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта надводного корабля стало известно в конце февраля этого года, когда новостные агентства сообщили о пуске "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" на одном из морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. Сообщалось, что ракета, запущенная с корабля, преодолела более 500 км и поразила мишень, расположенную на берегу. При этом уточнялось, что первый запуск был проведен еще в январе.

Как известно, для запуска ракеты "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14, предназначенный для стрельбы КР "Калибр" и "Оникс". В настоящее время УКСК 3С-14 оборудуются все новые строящиеся корабли, а также проходящие модернизацию. Кроме того, УКСК оборудованы многоцелевые субмарины проекта 885 "Ясень".