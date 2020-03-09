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Турции досталось от арабов за Сирию и Ливию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство иностранных дел Турции отклонило обвинения со стороны Лиги арабских государства (ЛАГ), об этом сообщает Anadolu Ajansi.

В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством утверждается, что Анкара отвергает все необоснованные решения, принятые на заседании ЛАГ, состоявшемся в столице Египта, городе Каир.

«Наша страна всегда уважала и поддерживала территориальную целостность и единство арабских стран», - цитирует издание заявление министерства иностранных дел Турции.

Накануне руководство ЛАГ обвинило Турцию в экспансионистских планах в отношении стран Ближнего Востока.

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