Турции досталось от арабов за Сирию и Ливию

Министерство иностранных дел Турции отклонило обвинения со стороны Лиги арабских государства (ЛАГ), об этом сообщает Anadolu Ajansi.

В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством утверждается, что Анкара отвергает все необоснованные решения, принятые на заседании ЛАГ, состоявшемся в столице Египта, городе Каир.

«Наша страна всегда уважала и поддерживала территориальную целостность и единство арабских стран», - цитирует издание заявление министерства иностранных дел Турции.

Накануне руководство ЛАГ обвинило Турцию в экспансионистских планах в отношении стран Ближнего Востока.