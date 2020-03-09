Перемирие в силе: в Сирии установили режим прекращения огня

Турция и Россия начали соблюдать режим прекращения огня в Идлибе

Согласованный накануне режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в ночь на 6 марта. Этой договоренности удалось достичь в результате переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по обострению ситуации в сирийском Идлибе.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве в четверг вечером согласовали режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации. Формально он вступил в силу 6 марта в 00.01 мск.

Переговоры лидеров двух государств длились более пяти часов. По итогам беседы глава МИД России Сергей Лавров зачитал их совместное заявление, в котором говорится о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибе.

Путин и Эрдоган также согласовали ряд других мер, которые должны способствовать урегулированию ситуации в идлибской зоне деэскалации.

В частности, по их договоренности, с 15 марта Россия и Турция начинают совместное патрулирование по сирийской трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Президенты выразили решимость уничтожить все действующие в Сирии террористические группировки. К тому же в их совместном заявлении подчеркивается, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана ничем.

Российский и турецкий лидеры также подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. Согласно их совместному документу, "сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

После переговоров России и Анкары генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что договоренности сторон приведут к немедленному прекращению огня в Идлибе. К тому же он призвал участников конфликта "вернуться к проходящему под эгидой ООН политическому процессу урегулирования".

Как заявил позже в ходе интервью телеканалу «Россия 24» президент Сирии Башар Асад, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, сирийские власти будут готовы применить силу. Глава Арабской Республики подчеркнул, что взаимодействие с курдскими силами будет возможно только после того, как они прекратят сотрудничество с Вашингтоном.

При этом Асад не исключил возможности восстановления отношений с Турцией.

По его словам, это может произойти, если турецкий лидер прекратит поддерживать террористов. «Наша общая с РФ цель - устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», - пояснил президент Сирии.

Как рассказал Асад, за последние два года между представителями спецслужб двух стран прошло несколько встреч. Он подчеркнул, что между самим народами вражды нет, а вся напряженность связана только с политическими интересами.

Глава республики пояснил, что российская военная база в его стране нужна, в частности, чтобы сохранять международное политическое равновесие в Совбезе ООН. К тому же она обеспечивает военный баланс в регионе.

Перед тем, как встретиться в Москве, Путин и Эрдоган проводили телефонные переговоры. В ходе одного из них турецкий лидер наиболее ясно обозначил свои ожидания по Сирии.

«Я сказал Путину вчера: что вы там делаете? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один. Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что турецкие силы, в отличие от российских, присутствуют в САР не по приглашению Башара Асада, а по просьбе самих сирийцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на это напомнил, что российские военные находятся в регионе по приглашению легитимного правительства. «Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права», - констатировал он.

Идлиб остается единственным регионом Сирии, значительная часть которого контролируется бандформированиями. В 2017 году там образовали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции было 12 наблюдательных постов турецкой армии. Военнослужащие следили за соблюдением режима прекращения огня.

Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась в феврале, когда, как сообщало Минобороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления.

Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого погибли более 30 турецких военнослужащих. Российское военное ведомство объяснило действия правительственной армии тем, что никому не было известно о нахождении армии Турции в том месте.

Лидия Мисник