Financial Times (Великобритания): разворот Эрдогана в сторону России ослабил Турцию

Турецкий лидер, угрожая Евросоюзу потоками беженцев, действует по указанию Кремля, отметила редакция ведущей деловой газеты Британии накануне встречи Эрдогана с Путиным. Члену НАТО можно иметь дело с Россией, исповедуя исключительно политику этого альянса. И никакой самостоятельной внешней политики!

Разворот Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону Москвы оказался унизительной историей. Турецкий лидер оттолкнул от себя своих западных союзников после того, как они не продемонстрировали особой солидарности с его жесткими репрессивными мерами, предпринятыми в связи с направленным против него неудавшимся государственным переворотом. После концентрации еще большей президентской власти в своих руках в ходе конституционной реформы г-н Эрдоган захотел установить более тесные связи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он предложил Росси построить первую атомную электростанцию в Турции а также провести через его страну газопровод в Европу. Он привел в ярость своих партнеров по НАТО покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые могут помочь Кремлю в борьбе с американскими малозаметными самолетами.

Но в настоящий момент Турция находится на грани опасной военной конфронтации с российскими вооруженными силами в северо-западной части Сирии, где сталкиваются между собой цели Анкары и Москвы (как это происходит и в Ливии). Г-н Эрдоган хочет получить расширенную буферную зону в Идлибе для защиты гражданского населения и для предотвращения перехода через границу в Турцию большого количества беженцев. Г-н Путин помогает сирийскому режиму в проведении жестокого наступления, целью которого является восстановления контроля над всей провинцией Идлиб, а также окончательный разгром воющих против Башара аль-Асада повстанцев.

Анкара перешла к более активным военным действиям после гибели 34 турецких солдат в ходе одной атаки. Однако г-н Эрдоган не получил разрешения от русских на применение своих военно-воздушных сил против сирийской армии, и, кроме того, у него недостаточно собственных оперативных зенитно-ракетных комплексов. Поэтому г-ну Эрдогану должно быть понятно, что победить в этой войне он не может. В конечном счете, он держит открытыми дипломатические каналы и будет вести переговоры с г-ном Путиным в Москве в четверг.

Турецкий лидер полагал, что получит больше возможностей и укрепит свой престиж, если станет членом антилиберального клуба г-на Путина. Однако Кремль просто его использует, как утверждают его местные критики. Неудивительно, что он подавил дебаты в Турции после совершенной на прошлой неделе атаки, закрыв доступ к социальным сетям.

Г-н Эрдоган позволил г-ну Путину вбить клин между членами НАТО. Однако именно к своим союзникам по НАТО он обратился на прошлой неделе за помощью после гибели турецких солдат. Он игнорировал рекомендации Вашингтона и приобрел российские зенитно-ракетные комплексы (они еще не развернуты), а теперь просит Соединенные Штаты разместить вместо этого комплексы "Пэтриот".

В настоящее время г-н Эрдоган помогает Кремлю вбить клин между европейскими государствами тем, что позволяет беженцам и мигрантам пересекать турецкую границу. Эти действия конечно же привлекли к себе внимание европейских лидеров, которые были потрясены потоком беженцев в 2015 - 2016 годах, и это стало причиной внутренних раздоров, а также укрепило позиции крайне правых партий. Таким образом он обнажил уязвимости этого блока, который все еще не в состоянии разработать новую политику в области предоставления убежища.

3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции представляют собой огромное бремя, и поэтому Турция заслуживает поддержки. Анкара справедливо надеется на то, что этот блок сдержит свои обещания и примет больше сирийских беженцев. Однако г-н Эрдоган просит поддержки у Европы и одновременно "приставил нож к ее горлу", как сказал голландский премьер-министр Марк Рютте, и такого рода тактика не принесет ему успеха. В любом случае, у Европы нет никакого желания воевать вместе с турецкими вооруженными силами. Европа постыдным образом умыла свои руки в отношении сирийской проблемы, и она не может дать г-ну Эрдогану то, что ему нужно.

В истории Турции немало примеров поражений от России. Вряд ли на этот раз результат будет другим. В лучшем случае Анкара может надеяться на достижение быстрого перемирия, а также на отвод своих военных для контроля меньшей по размеру буферной зоны, но все это будет возможно в том случае, если г-н Путин захочет помочь г-ну Эрдогану спасти лицо. Турецкому лидеру нравится заставлять дрожать Европу от его угроз с помощью беженцев, однако именно российский лидер руководит всей игрой. Европейцы и американцы сняли с себя ответственность за катастрофу в Сирии. Поведение г-на Эрдогана предоставило им еще одно оправдание для того, чтобы не пересматривать свое решение.

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