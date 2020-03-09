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Российская газета

Полет Ми-24 на предельно малой высоте сняли на видео из кабины

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В интернете появилось видео экстремального полета, который осуществляет вертолет Ми-24 на предельно малой высоте.

Эффектные кадры опубликованы на YouTube-канале Fighterbomber. Съемки ведутся из кабины пилотов.

Динамичная картинка под соответствующее музыкальное сопровождение позволяет в полной мере ощутить драйв такого экстремально низкого полета.

Некоторое время Ми-24 летит между посадками вдоль дороги, по которой едут машины. Вертолет двигается настолько низко, что порой возникает обманчивое ощущение, будто он сам с огромной скоростью несется по земле.

Между тем, как отмечается в пояснениях к видео, в боевых условиях полет на такой скорости и высоте между двумя рядами посадок существенно снижает риск быть сбитым средствами ПВО и истребителями противника.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-24
Проекты
ИТ
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