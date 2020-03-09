ВМС США возобновили учения по проводке морских конвоев в Европу

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Военно-морские силы США с конца февраля этого года проводят военно-морские учения под названием Atlantic Convoy Ops. Основная задача данных учений - обеспечение переброски морским транспортом личного состава и военной техники американской армии в Европу через воды Атлантики.

ВМС США впервые с окончания холодной войны проводят учения по проводке морских караванов от побережья США до Европы через Атлантику. Прикрытие морским транспортам, везущим личный состав и технику для участия в учениях Defender-2020, обеспечивает авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Dwight D. Eisenhower", самолеты P-8 Poseidon и одна ударная подводная лодка. Согласно сценарию учений, надводные и подводные боевые корабли при помощи авиации отработали "расчистку" будущей судоходной полосы до прохождения конвоя, начиная с прибрежных вод США и дальше в Атлантику вплоть до европейских берегов.

Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, чтобы действовать в безопасном месте на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику

- заявил вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий 2-м флотом США, который контролирует западную и Северную Атлантику.

В конвое в качестве транспортов, перевозящих военную технику, использовались гражданские зафрахтованные суда.

Как заявили в командовании американского флота, морские конвои остаются самым эффективным способом доставки военных грузов на другой континент. Согласно американскому военному планированию, более 90% военных грузов будет поступать из Соединенных Штатов на театр военных действий посредством морского транспорта.