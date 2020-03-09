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Российская газета

Ракету "Циркон" запустят с "Адмирала Горшкова" еще несколько раз

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Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон" в нынешнем году запустят с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" еще несколько раз. Впервые это сделали в начале января 2020 года.

Именно тогда "Циркон" успешно поразил береговую цель, пролетев 500 километров. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, планируемыми запусками предстоит подтвердить возможности гиперзвукового "Циркона" по преодолению противоракетной обороны условного противника.

"Циркон" - новейшая гиперзвуковая ракета. Ее летные испытания начались в 2015 году. И уже через три года было проведено более десяти пусков по морским мишеням. Ракета может лететь со скоростью порядка 9 Махов и поражать объекты на расстоянии более тысячи километров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
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