Ракету "Циркон" запустят с "Адмирала Горшкова" еще несколько раз

Новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон" в нынешнем году запустят с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" еще несколько раз. Впервые это сделали в начале января 2020 года.

Именно тогда "Циркон" успешно поразил береговую цель, пролетев 500 километров. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, планируемыми запусками предстоит подтвердить возможности гиперзвукового "Циркона" по преодолению противоракетной обороны условного противника.

"Циркон" - новейшая гиперзвуковая ракета. Ее летные испытания начались в 2015 году. И уже через три года было проведено более десяти пусков по морским мишеням. Ракета может лететь со скоростью порядка 9 Махов и поражать объекты на расстоянии более тысячи километров.

Светлана Цыганкова