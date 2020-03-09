В России усомнились в надежности американских космических кораблей

Российские космонавты начнут летать на новых американских кораблях к МКС «только тогда, когда американская сторона убедит нас в безопасности их кораблей».

Об этом РИА «Новости» заявил начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

«Уже есть группа российских космонавтов, предварительно отобранная для полетов на американских кораблях. Никакими распорядительными документами она еще не определена, потому что, честно говоря, нечего им там делать сейчас по текущему состоянию дел. Один из кандидатов - Андрей Борисенко. Но если у НАСА затянутся испытания кораблей, то будет логично дать Борисенко слетать вместо этого на «Союзе», - добавил Власов.

После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабли Crew Dragon и Starliner будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС. Это даст возможность осуществлять по бартерному принципу полеты российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских.