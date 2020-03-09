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Военно-промышленный курьер

Новый премьер Украины не хочет поить военные базы «оккупантов»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Прошло всего двое суток с того момента, как Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины, а он уже начал опровергать сам себя.

Глава правительства выступил с опровержением своего же заявления о возобновлении подачи воды в «аннексированный Крым», которое он сделал, выступая на телевизионном ток-шоу.

Испугавшись большого шума, который поднялся в «патриотических» украинских СМИ, он разместил на своей странице в Facebook соответствующий пост.

В нем украинский премьер пояснил, что его «не так поняли», и что правительство не может подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

«Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно.

Этот тезис потерялся в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», - написал премьер.

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Страны
Украина
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