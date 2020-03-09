Для кого Пентагон готовит вторую операцию «Оверлорд»

С конца февраля ВМС США проводят военно-морские учения Atlantic Convoy Ops. Морские учения идут в поддержку сухопутных учений НАТО Defender-Europe 20.

Суть учений Atlantic Convoy Ops - это обеспечение переброски американских войск в Европу через воды Атлантики. Подобные учения демонстрируют, что американские военные могут динамично проецировать силу для мобилизации и развертывания войск на европейском театре военных действий.

Американский военно-морской флот впервые со времен окончания холодной войны проводит операцию по проводке морских конвоев через Атлантику под прикрытием авианосной ударной группы. Суда конвоев доставляют сухопутную военную технику для проведения учений Defender-Europe 20. Всего военные корабли морской пехоты и торговые суда под американским флагом доставят на учения 1,3 миллиона квадратных футов (120 тыс кубических метров) военной техники армии США.

Конвойная операция Atlantic Convoy Ops позволяет недавно воссозданному 2-му флоту США во взаимодействии с 6-м флотом, Военно-Морскими Силами Европы (NAVEUR) и военным командованием Sealift работать по обе стороны Атлантики. По существу, репетируется крупная конвойная операция, подобная тем, которые имели место для поддержки европейского театра военных действий во время Второй мировой войны.

Сухопутные учения Defender-Europe 20 - это крупнейшее развертывание американских вооруженных сил в Европе за последние 25 лет, говорит Eadaily. Американское транспортное командование, военное командование морских перевозок и ВМС США используют эти учения для демонстрации возможности направлять стратегические силы из Соединенных Штатов на театр военных действий в Европе. Последний раз ВМС США отрабатывали этот вид операции в 1986 году.