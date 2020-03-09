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Интерфакс-АВН

Российские военные провели бомбометания в Японском море

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Ту-142
Ту-142 на вооружении ТОФ.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Три дальних противолодочных самолёта Ту-142М3 Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практическое бомбометание в Японском море, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В пятницу летчики трех дальних противолодочных самолетов над акваторией Японского моря решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника", - сказал Воскресенский.

Он сообщил, что экипажи Ту-142М3, действуя каждый в своем секторе полигона боевой подготовки, для поиска подлодки комплексно применили радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.

"После анализа полученной информации специалистами были определены координаты нахождения субмарины, где самолёты произвели сброс практических противолодочных бомб", - сказал представитель ТОФ.

Он сообщил также, что летчики отработали полет в условиях отсутствия ориентиров на поверхности и наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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