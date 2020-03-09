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Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21

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Источник изображения: Фото: @AnnQuann

Десятки истребителей МиГ-21 и учебно-боевых самолетов L-39 Albatros во Вьетнаме ожидают утилизации. Соответствующий снимок кладбища металлического лома вблизи авиабазы Дананг пользователь AnnQuann опубликовал в Twitter.

«Списанные истребители-перехватчики МиГ-21 и учебно-тренировочные самолеты L-39 ВВС [Военно-воздушных сил] Вьетнама ждут утилизации на запчасти в складском помещении по периметру авиабазы Дананг», — говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, ВВС Вьетнама располагают менее 30 советскими МиГ-21 и менее 20 чехословацкими L-39 Albatros.

В октябре 2018 года автор американского издания The Drive Тайлер Роговей прокомментировал ролик, выложенный на Facebook Министерством национальной обороны Румынии. По его словам, маневры румынского легкого истребителя МиГ-21 Lancer напоминают, насколько в реальности распространены приемы «рычага и штурвала» (по названию написанной летчиком Вольфгангом Лангевичем популярной книги по управлению самолетами) в деле «бойцов Калашникова».

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Румыния
Словакия
США
Продукция
L-39
МиГ-21
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