Украинский барражирующий боеприпас «Гром»

Как сообщило информационное агентство министерства обороны Украины АрмiяInform , научно-производственное предприятие "Атлон Авиа" (Киев) - производитель беспилотных авиационных комплексов - разработало новый комплекс с барражирущим боеприпасом под названием "Гром" (Silent Thunder). Корреспондент АрмiяInform пообщался с директором НПП "Атлон Авиа" Артемом Вьюнником относительно новой разработки и побывал на ее испытаниях.

Опытный образец барражирующего боеприпаса "Гром" STS-35 разработки киевского НПП "Атлон Авиа" (с) armyinform.com.ua

- Артем Андреевич, ваш беспилотник "Фурия" работает на передовой не первый год. Что стало толчком для разработки барражирующего боеприпаса?

- Да, наша "Фурия" работает в войсках с 2014 года, и мы постоянно взаимодействуем с нашими операторами и в целом с подразделениями, эксплуатирующих такую ​​технику. В эти годы наши военные наблюдали ситуацию, когда россияне свою технику (системы разведки, РЭБ, артиллерийские батареи) располагают в жилых кварталах, среди домов и поразить ее без вероятного повреждения зданий или инфраструктуры почти невозможно.

Неоднократно наши военные выявляли вражескую технику, радиолокационные станции, системы разведки, которые неделями стояли возле многоэтажек, в которых проживают гражданские, и спокойно работали против украинских сил, и с этим ничего не могли поделать. Поэтому мы начали изучать мировой опыт барражирующих боеприпасов, но к тому времени морально не были готовы к созданию подобной системы поражения.

После понесенных Украиной жертв мы переоценили ситуацию и наши возможности. И поняли, что обречены создать высокоточное оружие, которое спасет много человеческих жизней. И начали искать компоновку, формировать тактико-технические характеристики, учитывая цели, которые необходимо поражать, в каких условиях они находятся, на каком расстоянии их располагают. Решили, что для поражения целей лучше всего подходит схема биплана с Х-компоновкой, которая гарантирует хорошие характеристики в горизонтальном полете и при планировании на цель в вертикальной траектории.

Перед нашим коллективом встал важный вопрос - каким образом поднимать в воздух наши боеприпасы. Сначала рассматривался вариант катапульты - пневматического или эластичной с резиновым силовым блоком. Когда создали первый "Гром", то поняли, что катапульту делать долго, дорого. И подумали, почему бы не поднять боеприпас в воздух и не сбросить его с помощью мультикоптера.

"Гром" привязали к коптеру, создали систему сброса с радиоуправлением и первый раз для испытаний сбросили его в воздухе. Идея сработала. Один коллега предложил боеприпасы прикреплять к мультикоптеру на специальных креплениях носовой частью вверх. После того, как коптер поднимает "Гром" в воздух, на определенной высоте в автоматическом режиме боеприпас высвобождается, запускается его двигатель, и он начинает управляемый полет к цели. К тому же, решили использовать мультикоптер не только как стартовую площадку, но и как ретранслятор. В боевых условиях это позволяет выполнять запуск с любого места.

- Вы запланировали испытания "Грома" в полевых условиях. Какие задачи поставлены перед испытателями?

- Полет "Грома" особенный. Это второй запуск с помощью мультикоптера, некоторые этапы полета впервые состоятся в автоматическом режиме. Запланирован подъем в воздух, отделение на определенной высоте боеприпаса от мультикоптера, начало полета по заданному маршруту, автосопровождение цели, имитация пикирования на цель, возвращение на стартовую площадку. "Гром" для испытаний оснащен системой посадки с помощью парашюта. Боевой вариант парашютом не оснащается.

- Ну вот и мы стали свидетелями работы "Грома". Как оцениваете результаты испытаний?

- Прежде поставлена ​​задача устранить проблемы, которые имели при первом взлете. Сегодня все прошло штатно и прогнозируемо - полностью в автоматическом режиме. В первом полете автоматический взлет пришлось приостановить и перейти на ручной режим ввиду незначительных проблем, возникших с бортовыми датчиками.

Взлет, отсоединение боеприпаса, переворот в воздухе, все произошло, как и планировали. Результатом доволен. Скорость полета "Грома" достигнута согласно расчетам. По результатам испытаний сделаем анализ телеметрии, ведь это важнейший этап испытаний, и внесем необходимые коррективы.

- Откуда появилось название боеприпаса, которая в переводе с английского звучит как "Тихий Гром"?

- Наш боеприпас грозный, тихий и незаметный. Ведь полет происходит в беззвучном режиме. Такую небольшую цель, которая к тому же является быстро движущемся объектом, в небе на высоте более 500 метров визуально наблюдать довольно трудно.

Александр Дидур

Основные ТТХ боеприпаса "Гром" ST-35

Крейсерская скорость - 120 км/ч

Продолжительность полета - 60 мин

Взлетный вес - 10 кг

Вес боевой части - 3,5 кг

Типы боевой части - термобарическая, кумулятивная, осколочно-фугасная

Вероятность поражения цели - 0,95

Эффективная рабочая высота - 800-1200 м

Расчет - 3 человека

Опытный образец барражирующего боеприпаса "Гром" STS-35 разработки киевского НПП "Атлон Авиа" (с) armyinform.com.ua

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