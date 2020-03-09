Россия увеличит боевые возможности группировки войск в Арктике

Во время испытаний новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики.

ЦАМТО, 6 марта. Россия увеличит боевые возможности войск в Арктике и усовершенствует контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой, говорится в Основах госполитики РФ в этом регионе до 2035 года.

Указ об утверждении основ государственной политики РФ в Арктике до 2035 года 5 марта подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: ... повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против РФ", – говорится в документе.

Кроме того, среди основных задач названы совершенствование системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, а также создание и модернизация объектов военной инфраструктуры, передает "РИА Новости".

Основными вызовами национальной безопасности в "Основах госполитики" названы наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России.