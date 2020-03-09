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ЦАМТО

Elbit Systems разработала систему обучения пилотов противодействию средствам РЭБ

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Тренажерные системы израильской компании Elbit Systems
Тренажерные системы израильской компании Elbit Systems.
Источник изображения: ELBIT

ЦАМТО, 6 марта. Elbit Systems объявила о разработке мобильной системы моделирования и создания учебной обстановки для подготовки летных экипажей AMSTF (Aircrew Mobile Simulation and Training Field), которая позволит имитировать возникающие в реальной боевой ситуации радиоэлектронные угрозы.

По заявлению вице-президента и генерального директора Elisra (специализирующееся на средствах радиоэлектронной разведки / РЭБ подразделение Elbit Systems) Эдгара Маймона, "поскольку готовность действовать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы становится первостепенной для успеха операции и живучести экипажа, ВВС все больше стремятся получить эффективные возможности подготовки пилотов, помимо обучения на тренажерах".

Разработанная Elisra система AMSTF размещена на базе стандартного мобильного контейнера. В ее состав входят передатчики помех, средства обнаружения, системы связи, командования и управления, а также системы для обеспечения комплексного воздействия на обучаемых, включая радиоэлектронное, инфракрасное и электронно-оптическое, что позволяет проводить тренировки в воздухе в приближенной к реальной радиоэлектронной обстановке. Размещение нескольких систем AMSTF в районе обучения позволяет проводить подготовку не только отдельных экипажей, но и авиационной эскадрильи. Разработанная на принципах открытой архитектуры, система AMSTF обеспечивает программирование и адаптацию к требованиям заказчика учебно-боевой обстановки для максимальной независимости покупателя.

По заявлению компании, разработанное решение позволяет повысить готовность пилотов ВВС к выполнению задач в бою и снизить сопутствующие затраты.

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