ВМС Бразилии получили первый вертолет H-135

ЦАМТО, 6 марта. Бразильская Helibras, являющаяся дочерней компанией Airbus Helicopters, объявила о поставке командованию ВМС Бразилии первого из трех заказанных легких двухдвигательных вертолетов H-135 в многоцелевой конфигурации.

Вертолет, получивший бразильское обозначение UH-17, был передан 1-й эскадрилье многоцелевых вертолетов (HU-1), размещенной на военно-морской базе "Сан-Педру-да-Алдейя". Предполагается, что две оставшихся машины будут поставлены до конца года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку трех легких вертолетов H-135 ВМС Бразилии заключили с компанией Airbus в феврале 2018 года. Стоимость контракта и сроки поставки машин не раскрывались. Вертолеты будут применяться для выполнения широкого спектра задач, включая поддержку специальных операций, перевозку войск и грузов, поисково-спасательные операции и медицинскую эвакуацию.

Два вертолета будут оснащены медицинскими комплектами. В числе другого оборудования названы грузовой гак, аварийная система обеспечения плавучести, лебедка, а также метеорологическая РЛС. Отмечается, что вертолеты смогут применяться в рамках антарктической программы Бразилии. Контракт включает комплексный пакет клиентской поддержки и обслуживания HCare, который гарантирует высокий уровень готовности вертолетного парка.

Новые вертолеты заменят имеющиеся AS-355F2 "Экюрэй-2" (сейчас носят обозначение Airbus Helicopters H-125 "Феннек"). Предполагается, что в настоящее время на вооружении ВМС Бразилии имеется 8 вертолетов AS-355F2. Срок их эксплуатации истекает в 2020 году.

На сегодняшний день около 130 вертолетов H-135 эксплуатируются ВМС нескольких стран мира, включая Германию, Австралию, Испанию, Японию и Великобританию.