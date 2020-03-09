ВМС Таиланда приобретут 18 новых ПТРК

ЦАМТО, 6 марта. Военно-морские силы Таиланда проводят тендер, предусматривающий покупку 18 ПТРК. В настоящее время проводится оценка систем, представленных двумя компаниями.

Как сообщает блог ThaiArmedForce в сети Facebook.com, на конкурс выставлены ПТРК "Спайк" (MR или LR) разработки израильской компании Rafael, которые представляет сингапурская ST-Engineering, и HJ-12 "Рэд Эрроу" Китайской северной промышленной корпорации NORINCO.

Согласно предъявленным тайскими ВМС требованиям, ПТРК должен иметь вес до 25 кг, "тихий" пуск, оснащен прицельным устройством с дневным и ночным каналами, ракетами класса "выстрелил и забыл". Минимальная дальность стрельбы – не менее 50 м, максимальная – не менее 1000 м, бронепробиваемость – не менее 600 мм.