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ЦАМТО

ВМС Таиланда приобретут 18 новых ПТРК

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ПТРК Spike.
ПТРК Spike.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 6 марта. Военно-морские силы Таиланда проводят тендер, предусматривающий покупку 18 ПТРК. В настоящее время проводится оценка систем, представленных двумя компаниями.

Как сообщает блог ThaiArmedForce в сети Facebook.com, на конкурс выставлены ПТРК "Спайк" (MR или LR) разработки израильской компании Rafael, которые представляет сингапурская ST-Engineering, и HJ-12 "Рэд Эрроу" Китайской северной промышленной корпорации NORINCO.

Согласно предъявленным тайскими ВМС требованиям, ПТРК должен иметь вес до 25 кг, "тихий" пуск, оснащен прицельным устройством с дневным и ночным каналами, ракетами класса "выстрелил и забыл". Минимальная дальность стрельбы – не менее 50 м, максимальная – не менее 1000 м, бронепробиваемость – не менее 600 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Сингапуp
Таиланд
Компании
Norinco
Rafael
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