В ВВО поступили новые автоцистерны

ЦАМТО, 6 марта. В соединения материально-технического обеспечения ВВО поступила партия новых автоцистерн АЦПТ-10-53501, которые предназначены для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей.

Горловины автоцистерны закрываются термоизолированными крышками, трубопроводы имеют теплоизоляцию от обмерзания. Автоцистерна изготовлена на базе автомобиля КамАЗ-53501.

Автоцистерна АЦПТ оснащена системой подогрева емкости и насосного отсека, а также укомплектована двумя разгрузочными рукавами, которые в транспортном положении находятся в пеналах по бокам автомобиля. Слив и наполнение цистерны производится через трубопровод, изготовленный из нержавеющей стали. Привод насосной установки осуществляется от гидросистемы автомобиля.

Пульт управления расположен в закрытом отсеке обслуживания цистерны и оснащен звуковой и световой системой оповещения предельного наполнения (от датчика верхнего уровня), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.