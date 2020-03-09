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Интерфакс-АВН

Подразделения ПВО отразили воздушный налет условного противника на Алтае

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ЗСУ-23-4 "Шилка"
ЗСУ-23-4 "Шилка".
Источник изображения: rg.ru

Новосибирск. 6 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подразделения противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа уничтожили воздушные групповые цели условного противника на полигоне "Бийский" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Высокоманевренные воздушные цели были взяты на сопровождение зенитно-ракетными комплексами "БУК-М2" и условно уничтожены на безопасном расстоянии электронными пусками", - говорится в сообщении.

Для противодействия малоразмерным летательным аппаратам и вертолетам условного противника были задействованы ЗРК "Оса", ЗСУ-23-4 "Шилка", ПЗРК "Верба", уничтожение целей производилось на различных высотах от 25 до 1500 метров.

В учениях приняло участие более 1 тыс. военнослужащих и 150 единиц военной техники.

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