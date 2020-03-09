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Российская газета

В Приморье артиллеристы ТОФ нашли "противника" с помощью беспилотников

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122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика"
122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
Источник изображения: rg.ru

В Приморье на полигоне "Клерк" артиллеристы соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели практические боевые стрельбы с закрытых огневых позиций. Для поиска целей и корректировки огня в учении использовались беспилотные летательные аппараты, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" самоходного артиллерийского подразделения одиночными и групповыми ударами уничтожили несколько целей условного противника. Цели, неподвижные и движущиеся, имитировали высадку техники условного противника на побережье. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности, превышающей 10 километров.

"Особенностью этого тактического учения стало выполнение задач с использованием беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", с помощью которых артиллеристам выдавались целеуказания и велась корректировка огня", - подчеркнул Воскресенский.

В общей сложности в стрельбах участвовали около 100 военнослужащих, были задействованы 10 "Гвоздик".


Анна Бондаренко

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