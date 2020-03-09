Ради экономии списываются новые американские боевые корабли

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USS Independence

В Соединенных Штатах реализуется масштабная программа судостроения, инициированная Дональдом Трампом в интересах военно-морских сил. Она призвана увеличить боевую мощь флота, однако требует колоссальных вливаний. В связи с этим приходится изыскивать средства множеством различных способов. Так, ВМС сумели сэкономить значительные суммы за счет списания ряда новых боевых вымпелов.

В отставку ради экономии

Американский флот, отправив в «отставку» четыре литоральных корабля (LCS), избежал существенных затрат на их содержание в объеме $1,2 млрд и модернизацию в размере $0,6 млрд, которые пришлось бы заплатить в ближайшие пять лет. Об этом заявил сказал вице-адмирал Джеймс Килби на слушаниях в Палате представителей:

Когда мы рассмотрели наш бюджет, мы глянули, во сколько они [LCS] обойдутся в совокупности […] и мы определили, что деньги могут быть применены в других областях.

С его слов, ведомство уделяет первоочередное внимание подводной лодке с баллистическими ракетами класса Columbia.

Как ранее пояснял контр-адмирал Рэнди Критес, списываемые LCS являются особым случаем, так как они использовались для испытаний. Вымпела Freedom, Independence, Fort Worth и Coronado, ставшие первыми представителями двух типов литоральных кораблей, прослужили всего от 6 до 12 лет. Но «их полезность в качестве тестовых судов убывает, и они больше не оправдывают существенных финансовых вливаний», заявляет Критес.

Им нужны значительные обновления. Сюда входит всё – от боевых [систем] до структурных [преобразований]. Они потребуют уймы средств для модернизации

- отметил Критес.

Источник изображения: topwar.ru

USS Freedom

Зачем нужны LCS

При этом, как пояснил ранее упомянутый Килби, потребность в литоральных вымпелах остается, так как они призваны «облегчить бремя перегруженных [миссиями] эсминцев»:

Когда я в 2017 году был назначен командиром ударной группы, я использовал эсминец для обеспечения [порядка] в морском рыболовстве. Это не очень рационально. Зато это адекватная задача для LCS.

Сейчас службу в ВМС США проходят 9 кораблей класса Freedom (из 16 запланированных) и 10 типа Independence (из 19 заказанных). В ВМФ РФ «облегченным» аналогом LCS некоторые эксперты считают патрульные корабли проекта 22160, которые в количестве шести единиц строятся для Черноморского флота (с возможным расширением заказа до 12, видимо, для нужд другого объединения). Они в первую очередь предназначены для несения службы по охране территориальных вод. При этом российские военные говорят о возможности размещения на них тактического ракетного вооружения в контейнерной модификации.