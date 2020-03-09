Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле

Российский космонавт Андрей Борисенко, отобранный для новой миссии к Международной космической станции (МКС), может отправиться в космос на новом американском корабле. Об этом 6 марта рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

По его словам, группа российских космонавтов для полета на американских кораблях уже отобрана. Однако полеты станут регулярными только когда NASA убедит «Роскосмос» в безопасности своих кораблей.

В 2011 года после выведения из эксплуатации Space Shuttle, на МКС астронавтов и космонавтов доставляют только российские «Союзы». К настоящему времени американцы разработали еще два пилотируемых корабля - Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.

По словам Власова, введение их в эксплуатацию позволит доставлять людей к МКС по бартеру. То есть часть астронавтов полетит на «Союзе», а несколько космонавтов на американских кораблях.

«Один из кандидатов - Андрей Борисенко. Но если у NASA затянутся испытания кораблей, то будет логично дать Борисенко слетать вместо этого на «Союзе», - цитирует его «РИА Новости».

По словам главы Центра подготовки, пока российским космонавтам делать в США нечего, так как испытания кораблей еще не завершены и их безопасность вызывает сомнения.

МПока та статистика, которая у них есть, уверенности не вселяет.Кстати, наши космонавты полетят на американских кораблях не пилотами. У них там не будет командирских функций», - добавил он

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Позже в космос отправился и Starliner, но пристыковаться к МКС так и не смог.

В январе ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции. Система получила название «Рывок-2».