Войти
Известия.ru

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле

71
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российский космонавт Андрей Борисенко, отобранный для новой миссии к Международной космической станции (МКС), может отправиться в космос на новом американском корабле. Об этом 6 марта рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

По его словам, группа российских космонавтов для полета на американских кораблях уже отобрана. Однако полеты станут регулярными только когда NASA убедит «Роскосмос» в безопасности своих кораблей.

В 2011 года после выведения из эксплуатации Space Shuttle, на МКС астронавтов и космонавтов доставляют только российские «Союзы». К настоящему времени американцы разработали еще два пилотируемых корабля - Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.

По словам Власова, введение их в эксплуатацию позволит доставлять людей к МКС по бартеру. То есть часть астронавтов полетит на «Союзе», а несколько космонавтов на американских кораблях.

«Один из кандидатов - Андрей Борисенко. Но если у NASA затянутся испытания кораблей, то будет логично дать Борисенко слетать вместо этого на «Союзе», - цитирует его «РИА Новости».

По словам главы Центра подготовки, пока российским космонавтам делать в США нечего, так как испытания кораблей еще не завершены и их безопасность вызывает сомнения.

МПока та статистика, которая у них есть, уверенности не вселяет.Кстати, наши космонавты полетят на американских кораблях не пилотами. У них там не будет командирских функций», - добавил он

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Позже в космос отправился и Starliner, но пристыковаться к МКС так и не смог.

В январе ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции. Система получила название «Рывок-2».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
03.01.2020
Рогозин: полеты к МКС на американских кораблях обойдутся NASA дороже, чем на российских
21.11.2019
Отчет НАСА по аудиту программы коммерческих пилотируемых полетов
27.02.2019
Конец монополии "Союзного" государства
21.05.2014
NASA полетит без России
06.02.2013
Новый пилотируемый корабль обойдется России в 160 млрд рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска