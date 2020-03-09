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Интерфакс-АВН

Боррель призвал к разработке единой стратегической культуры ЕС

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © Sean Gallup/Getty Images

Брюссель. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Во все более опасном мире европейцы нуждаются в общей стратегической культуре, заявил в Загребе высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель после завершения неформальной встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза.

"Нам, европейцам, нужна общая стратегическая культура. Мы происходим из разных историй и воспринимаем угрозы по-разному, но мы должны понимать определенную неделимость угроз. Исходят ли они с востока или с юга, они затрагивают всех европейцев вместе", - сказал Боррель в четверг на итоговой пресс-конференции.

По его словам, это требует глубокого понимания опасного современного мира с целью иметь возможность предложить общий ответ, объединяя и координируя возможности стран ЕС, чтобы избежать дублирования, заполнить пробелы и быть готовыми встретить "мир, который с каждым днем становится все более проблемным и опасным".

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