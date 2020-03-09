Боевики выдают уничтоженную 2С1 "Гвоздику" за подбитый танк САА

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В последние дни воюющие против сирийских правительственных войск незаконные формирования и поддерживающая их турецкая сторона организовали настоящее информационное наступление.

В глобальную Сеть и средства массовой информации были вброшены данные о чудовищных потерях армии САР. При этом, если даже основываться на представленных видеоматериалам, то на них запечатлены уж явно не сотни единиц уничтоженной боевой техники.

Да и сами видеокадры не могут служить доказательством. Как это было, например, с якобы уничтоженными в Сирии зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь С1". Оказалось, мы имеем дело с двумя фальшивками.

Были также искажения и иного рода. Например, в обнародованном боевиками одном из роликов продемонстрировали "поражение ПТУРом "танка режима Асада". Хотя видно, что ракета попала в легкую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", которая полностью сгорела. Считается, что танк более почетная цель, чем машина с противопульной броней, да и турецкие инструкторы за нее больше платят.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru