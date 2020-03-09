Войти
Вестник Мордовии

Боевики выдают уничтоженную 2С1 "Гвоздику" за подбитый танк САА

90
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В последние дни воюющие против сирийских правительственных войск незаконные формирования и поддерживающая их турецкая сторона организовали настоящее информационное наступление.

В глобальную Сеть и средства массовой информации были вброшены данные о чудовищных потерях армии САР. При этом, если даже основываться на представленных видеоматериалам, то на них запечатлены уж явно не сотни единиц уничтоженной боевой техники.

Да и сами видеокадры не могут служить доказательством. Как это было, например, с якобы уничтоженными в Сирии зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь С1". Оказалось, мы имеем дело с двумя фальшивками.

Были также искажения и иного рода. Например, в обнародованном боевиками одном из роликов продемонстрировали "поражение ПТУРом "танка режима Асада". Хотя видно, что ракета попала в легкую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", которая полностью сгорела. Считается, что танк более почетная цель, чем машина с противопульной броней, да и турецкие инструкторы за нее больше платят.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Гвоздика
Похожие новости
05.03.2020
Forbes: Как Турции удалось нанести такой масштабный урон сирийским войскам
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
07.11.2018
Танковые армады Асада
28.08.2018
Подведены итоги работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности"
28.08.2018
"Армия" и "Неделя нацбезопасности" в Подмосковье приняли миллион гостей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска