Военным талантам надо помогать

Солдаты ЦАХАЛ мотивированы больше, чем солдаты любой другой армии мира. Фото со страницы Армии обороны Израиля в Twitter.

Армия может повышать интеллектуальный потенциал страны

Понятно, что не всем призывникам ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) судьба представляет шанс быть зачисленными в элитные высокотехнологические военные или разведывательные подразделения. Речь идет о командах, в которые осуществляется набор юношей и девушек, получивших при прохождении различных тестов и проверок по определению интеллектуальных способностей высокие баллы.

Мой сосед – юное дарование

В начале этого года инвестиционный фонд, принадлежащий корпорации Google, объявил о покупке израильской стартап-компании Armis за 1,1 млрд долл. Эта компания была основана пять лет назад репатриантом из Днепропетровска (ныне Днепра) Евгением Дибровым и саброй (уроженцем Израиля) Надавом Изреэли. Сегодня 31-летний Дибров – генеральный директор компании, а его ровесник Изреэли – технический директор.

В Израиль юное дарование, ставшее компьютерным гением, приехал в возрасте трех лет с мамой, бабушкой и дедушкой. Небезынтересно отметить, что Инна, мама Жени, с отличием завершила среднее образование, а по окончании экономического факультета Днепропетровского университета получила красный диплом. Так случилось, что вся семья Жени долгое время жила в Реховоте на соседней со мной улице. Какое-то время я помогал Инне и ее сыну осваивать премудрости языка Шекспира. Помощь оказывал совершенно безвозмездно, если не считать огромного удовольствия, которое получал от общения с умными и трудолюбивыми подопечными. Здесь же замечу, что Женя Дибров никогда не был букой: на высоком уровне играет в шахматы, разбирается в литературе. Будущий компьютерный гений даже входил в юношеские сборные клуба «Маккаби-Реховот» по легкой атлетике и баскетболу. Одно время он учил идиш – еврейский язык ашкеназов (европейских евреев), большинство носителей которого сгорело в пламени Холокоста.

Компания Armis, созданная Дибровым и Изреэли, разрабатывает технологии кибербезопасности для приборов, имеющих выход в интернет. В течение пяти лет в нее было вложено 112 млн долл., из которых 65 млн – в 2019 году. Все ведущие позиции в Armis занимают бывшие военнослужащие технологических подразделений ЦАХАЛ. Так, Женя Дибров и Надав Изреэль служили в разведывательном элитном подразделении 8200, а затем работали: Дибров в американо-израильской компании Adallom, Надав – в Google Israel.

Adallom разрабатывает технологии защиты информации, расположенной в облачных хранилищах. Иначе говоря, речь идет о сохранности моделей онлайн-страниц, распределенных на серверах, предоставляемых клиентам преимущественно третьей стороной.

Показательно, что компания Adallom была основана в 2012 году израильтянами Асафом Раппапортом, Ами Лутваком и Роем Резником, также бывшими бойцами подразделения 8200 и выпускниками программы «Тальпиот» (в пер. с иврита «цитадель», «крепость») – совместного проекта Ивритского (Еврейского) университета в Иерусалиме и армии.

Надав Изреэли – первокласснейший специалист по поисковым серверам. Этот опыт он получил в компании Google, которая пришла в Израиль в 2005 году. У истоков Armis вместе с Евгением и Надавом стоял и Томер Шварц, также пришедший в компьютерный бизнес из подразделения 8200. Но он вскоре покинул компанию, создав свою – несколько иной специализации.

В истории израильского хайтека покупка Armis, частного стартапа в сфере кибербезопасности, за такую сумму не имеет прецедентов. Ранее рекордной считалась продажа в августе 2013 года компании Trusteer корпорации IBM за 800 млн долл. Тrusteer разрабатывает программные решения для защиты конфиденциальных данных клиентов онлайн-банков и онлайн-ритейлеров, а также их сотрудников. Основной программный продукт компании – Trusteer Rapport – используется более чем в 200 ведущих банках мира для предотвращения онлайн-мошенничества. Показательно, что и Trusteer была создана выпускниками тех же высокотехнологичных армейских подразделений.

Прошедшие отбор высокоодаренные (в основном в области точных дисциплин и естествознания) новобранцы ЦАХАЛ после завершения обязательного «курса молодого бойца» на протяжении 41 месяца осваивают различные разделы наук в академическом объеме в сочетании с учебой на получение офицерского звания сегена (старшего лейтенанта). Важно подчеркнуть, что офицеры, вышедшие из подразделения 8200, обладают не только техническими знаниями, но и уровнями мышления от оперативно-тактического до стратегического.

Дибров, Изреэли и другие компьютерные дарования завершали свое высшее образование в Технионе (Хайфском технологическом институте), одном из самых авторитетных высших учебных заведений мира подобного профиля.

В прошлом году Google приобрел за 200 млн долл. израильский стартап Alooma, также действующий в сфере облачных технологий. Этот стартап представляет систему, позволяющую организации подключаться ко всем источникам информации в режиме реального времени. Основателями Alooma, созданного в Тель-Авиве в 2013 году, были выходцы из той же армейской программы «Тальпиот» – Йони Бройде, Яир Вайнбергер и Рами Амар.

Сегодня Надав Цафрин, Исраэль Гримберг и Лиран Гринберг, основавшие в 2015 году компанию Team8, позиционировавшую себя в качестве платформы-разработчика стартап-компаний в области кибербезопасности, считаются ветеранами подразделения 8200.

Что же касается компании Диброва и Изреэли, то и после продажи она продолжит работать самостоятельно под управлением своих основателей. В ее штате 250 сотрудников, из которых 130 работают в Израиле.

Девочка-вундеркинд стала прорицательницей

В 15 лет Кира Радински поступила в Технион и вошла в 1% лучших студентов этого престижнейшего вуза мирового уровня. В 26 лет она защитила докторскую диссертацию по компьютерным наукам. Но самым важным фактом своей жизни Кира считает службу в 2004–2007 годах в подразделении электронной разведки 8200. Радински убеждена, что именно армейский опыт позволил ей научиться коллективной ответственности за выполнение заданий. «Ты или побеждаешь, или умираешь, – говорила Кира, достигнув успехов в науке и бизнесе, – рисковать теперь не страшно, потому что раньше я рисковала намного больше».

За свои армейские достижения офицер Радински получила премию Министерства обороны Израиля, которую ей вручил президент страны. Вехи жизни этой, несомненно, выдающейся девушки весьма схожи с судьбой Жени Диброва. И не только потому, что они служили в одном подразделении. В Израиль Кира репатриировалась в 1990 году в возрасте четырех лет вместе с мамой, бабушкой и тетей. Так случилось, что ее отец покинул семью еще до ее рождения. Да и родилась девочка-вундеркинд в Киеве, не сказать, что очень далеко от родного города Диброва.

После армейской службы Радински занималась исследованиями в Microsoft Research, где вместе с коллегой Энрико Гурвицем вывела алгоритм прогнозирования будущего. Уже в ходе тестовой проверки этого алгоритма удалось предсказать эпидемию холеры в Анголе. Прогноз Радински и Гурвица основывался на анализе информации предыдущих лет, согласно которым после двух лет засухи, вследствие использования грязной воды резко повышается количество инфекционных заболеваний.

Предсказание Радински холерной эпидемии поразило медицинское сообщество, хотя в его сути лежали всего лишь сопоставления ранее выявленных данных. Вскоре сработали предсказания молодой израильтянки о массовых беспорядках в Судане и Турции, о снижении цен на электронику после цунами в Японии, о росте цен на пшеницу. Основываясь на анализе исторических событий, Радински предсказала попытку государственного переворота в Турции, когда власть президента Эрдогана висела на волоске. Более того, она предрекла победу турецкого лидера над мятежниками. Неудивительно, что в мировых средствах массовой информации Радински именуют «Предсказательницей из Хайфы».

В интервью одному из американских телеканалов Кира подчеркнула, что не обладает никакими сверхъестественными, мистическими способностями, ее предсказания базируются на строгой науке. Она отметила: «Девизом моих исследований стала фраза Марка Твена: «Прошлое не повторяется, но часто рифмуется». Вот я и пытаюсь события прошлого спроецировать на наше реальное настоящее и после тщательного анализа делаю соответствующие выводы о будущем».

Докторская диссертация уроженки Киева была связана с медициной, а именно с разработкой прогнозов распространения инфекционных болезней. После защиты доктората в мае 2012 года выпускница Техниона с партнерами (в частности бывшими сослуживцами по подразделению электронной разведки 8200) создает компанию Sales Predict, специализирующуюся на интеллектуальном маркетинге.

Оружие не мешает израильтянину молиться. Фото со страницы Армии обороны Израиля в Twitter

Армейский опыт учит побеждать

Выдающимся достижением Радински и ее группы стала разработка алгоритма прогнозирования массовых беспорядков. В интервью Эялю Леви, обозревателю популярной израильской газеты «Маарив», на вопрос «Как можно составить такой прогноз?» Кира, по существу, раскрыла свою методику: «Мы изучили 35 случаев массовых волнений и убийств, произошедших после Второй мировой войны, и увидели, что все они имеют типичные признаки, удваивающие вероятность таких событий. Если, к примеру, проследить за сообщениями в социальных сетях какой-то известной личности в искомой стране и увидеть, что в них очень часто появляются слова «обезьяны» или «мыши» по отношению к меньшинству своего народа, то вероятность массовых убийств этого меньшинства возрастает в течение трех лет в четыре раза».

На вопрос Эяля Леви «Почему?» прозвучал такой ответ: «Большинство обязательно поверит, по мнению таких личностей, в зловредность меньшинства, что они – не люди, и потому нет проблем их уничтожить. Это явление социологи именуют дегуманизацией». Научный руководитель Радински, профессор Техниона Шауль Маркович так отзывается о своей ученице: «Кира – блестящий ученый с уникальными характеристиками. Она сочетает в себе творческие характеристики, любопытство с постоянной настроенностью на работу».

В 2018 году профессор Радински и студент Техниона Шахар Харэль, тоже отслуживший в разведывательном подразделении 8200, сообщили о создании интеллектуальной системы для разработки новых лекарственных препаратов. Благодаря их изобретению сокращается сканирование огромного количества молекул и отбор тех, которые имеют лечебный эффект. В прошлом году Радински начала цикл исследований в области гинекологии. Она уже опубликовала работы по прогнозированию оптимальной даты для проведения кесарева сечения у рожениц. Одновременно доктор Радински продолжает работы по изучению раковых заболеваний у женщин.

Сегодня профессор Радински возглавляет основанный ее стартап Diagnostic Robotics, призванный помочь врачам без задержек получать точный диагноз, на основе которого оперативно принимать решения о методах лечения. «Мы пришли к этой идее с целью сокращения длительного пребывания больных в приемных отделениях, освобождения медиков от писанины, которая передается роботизированной системе, – рассказывает Кира. – И в самом деле, больные, не доставленные скорой помощью, а получившие направления в больницу, и сегодня в приемных отделениях в Израиле, стране передовой медицины, могут ждать более трех часов всего лишь установления диагноза. В Китае ожидание диагноза может длиться около девяти часов, потому что 30% времени медицинского персонала уходит на занесение данных о пациенте в компьютер». Использование стартапа Радински уменьшит такое ожидание в приемных отделениях в несколько раз.

К профессору Радински, которая считается крупнейшим прогнозистом нашего времени в самых разных областях, обращаются за консультациями владельцы нефте- и газодобывающих компаний. К ее мнению прислушиваются биржевики и банкиры не только в Израиле. Относительно ее консультаций в сфере военных технологий открытых данных не приводится.

Сегодня особую актуальность приобретают исследования Радински и ее группы по развитию эпидемий гриппа. Поразительно, но для изучения этого явления она использует в аналитических целях социальные сети. Вот пример, который приводит сама Кира в интервью Эялю Леви: «Если человек вводит в поисковую систему Google слово «грипп», то скорее всего он подхватил эту болезнь. Основываясь на этом предположении, исследователи Google обнаружили, что эпидемия начинается, как правило, за две недели до того, как о ней узнают больничные кассы. Следовательно, с распространением гриппа можно начать бороться загодя». Интересно, если бы с этими работами израильтянки Радински были знакомы в Китае, распространение коронавируса можно было остановить в самом зародыше?

Благодаря своим открытиям уроженка Киева заработала достаточно денег – некоторые называют ее миллионершей. Так или иначе, Кира считает возможным для себя работать в Технионе в статусе pro bono, то есть оказывать безвозмездную профессиональную помощь всем нуждающимся. Иными словами, Кира занимается одной из форм благотворительности.

Офицер запаса и ученый Кира Радински – несомненный тродоголик, но отнюдь не ученый сухарь. Потому что не может считаться синим чулком девушка – обладательница черного пояса по карате, с детских лет участвующая в общеизраильских соревнованиях, бегающая марафон и не чурающаяся танцев, особенно латиноамериканских.

В 2014 году Кира вместе с 12 выдающимися израильтянами удостоилась чести зажечь факел в День независимости Израиля на горе Герцля в Иерусалиме. В 2016 году израильский бизнес-журнал Globes признал ее «Женщиной года», а по версии самого популярного израильского телеканала в том же году она стала «Персоной года».

Кира замужем за Саги (Сергеем) Давидовичем, также выпускником Техниона, хайтек-предпринимателем, ныне генеральным директором компании SparkBeyond. Супруги счастливо живут с маленькой дочерью в живописном городке Зихрон-Яаков, недалеко от Хайфы – северной столицы Израиля.

Репатриантское прошлое ценится высоко

Первые годы репатриантской жизни, как и жизнь любых иммигрантов, сладкими не бывают по определению. Евгений Дибров и Кира Радински в своих интервью прямо говорят, что они видели, каким непростым был поиск работы для их матерей, пока те в должной мере не овладели ивритом и не прошли этапы не очень квалифицированного труда. Наверняка эти трудности сплотили семьи и закалили юные поколения. Майкл Джонатан Мориц, президент одного из крупнейших фондов венчурного капитала в мире, который и инвестировал в Armis, неоднократно повторял, что «предпочитает инвестировать в предпринимателя с репатриантским прошлым», а не в того, кто «рожден в богатстве и для богатства». По его мнению, репатрианты, как и иммигранты в целом, готовы больше работать, так как у них выше мотивация проявить себя.

Российский проект отбора особо одаренных призывников

В России, анализируя результаты Первой мировой войны, обратили особое внимание на организацию научных изысканий не только в военных академиях и институтах, но и в военно-научных обществах (ВНО), которые организовывались при этих исследовательских учреждениях.

В таких ВНО исследования разной степени сложности могли проводить не только лица, получившие военное или гражданское образование, но и любители. Часто в ВНО приходила молодежь, которая только готовилась к службе в армии. Ожидать какого-то новационного прорыва от призывников в годы, когда рядовой состав в большинстве своем представлял крестьянскую массу, не приходилось. Поэтому первоначально членами ВНО становились командиры, находившиеся в отставке или запасе. Тем не менее организаторы таких обществ работали на будущее, ибо не сомневались в повышении образовательного уровня новобранцев.

В октябре 1921 года отделение ВНО было организовано при Военно-электрической академии, в ноябре при Инженерной академии. В марте следующего года отделение ВНО организовалось при Военно-хозяйственной академии. Через месяц ВНО стало действовать при Высшей военно-химической школе. Несколько позже к созданию ВНО приступили в военных округах. Несомненно, ВНО могли составить систему отбора призывников, одаренных в той или иной области науки и техники. Но в 1927 году по инициативе тогдашнего наркома по военным и морским делам К.Е. Ворошилова ВНО вошло в новую организацию, получившую название ОСОАВИАХИМ СССР. Потеряв свою самостоятельность, ВНО какое-то время еще пытались соответствовать своему профилю. Но в 1931 году в авиационной катастрофе погиб один из организаторов ВНО Владимир Кирианович Триандафиллов (1894–1931), крупнейший военный теоретик, которого считают «отцом советского оперативного искусства». В годы Большого террора, когда были расстреляны другие организаторы ВНО – видные ученые и комдивы Семен Маркович Белицкий (1889–1937), Абрам Миронович Вольпе (1894–1937), Семен Иванович Венцов-Кранц (1897–1937), комбриг Иван Мартемьевич Подшивалов (1896–1937), – научная тематика фактически исчезла из программных тем ОСОАВИАХИМа. Тем более что общее руководство новообразованной организацией перешло от академической ячейки РКП(б) к Политическому управлению Реввоенсовета республики.

Прав Игорь Копылов, который в диссертации «Современные модели вооруженных сил: мировой опыт и российская специфика формирования», представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук и защищенной в 2012 году в Москве в Военном университете, пишет: «Концепции войн нового поколения – космические, информационные, сетецентрические и другие – требуют изменения в содержании, более широкого использования новейших достижений науки и технологий в военной области, разработки новых средств, методов и способов ведения войны».

Несомненно, современная модель армейского призыва должна включать в себя изучение интеллектуального и адаптационного потенциалов новобранцев. Только при таком раскладе армия сумеет выявить особо одаренных молодых людей, которых следует уже в ходе срочной службы сориентировать на те или иные научные исследования. В определенной степени об этом говорится в диссертации Анны Кислицыной «Особенности личностного адаптационного потенциала военнослужащих по призыву», представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук и защищенной в Казанском университете им. В.И. Ульянова-Ленина в 2010 году.

С 2017 года одаренные российские призывники могут призываться в организованные в ряде частей «научные роты». Первый научно-технологический центр для прохождения военной службы одаренными российскими призывниками создан в Анапе.

Можно сказать, что большинство новобранцев – недавние школьники и студенты. Обычно в армии они получают различные военные специальности, не всегда соответствующие не только желаниям самих призывников, но и их возможностям. В данном случае я имею в виду особо одаренных ребят, которые могли бы уже в армии начать заниматься высокоинтеллектуальным трудом. Таких призывников необходимо выявить и помочь им проявить себя.

Ровно 55 лет назад советский поэт и переводчик Лев Озеров написал:

Пренебрегая словесами,

Жизнь убеждает нас опять:

Талантам надо помогать,

Бездарности пробьются сами!

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист (Иерусалим–Реховот).