Исследование феномена войны

История человечества – это история вооруженных конфликтов

Исследованию феномена войны, ее природы, сущности и содержания посвящено огромное количество как научных работ и философских трактатов, так и художественных произведений. Войну называли и «отцом всего» (Гераклит), и «путем обмана» (Сунь-цзы), и «продолжением политики насильственными средствами» (Карл фон Клаузевиц). Российской Императорской армии генерал-лейтенант Николай Головин рассматривал войну как своего рода социальный невроз. Немецкий философ и естествовед начала ХХ века Георг Фридрих Николаи видел причины возникновения войны в биологических инстинктах человека и его борьбе за выживание. А уже в конце самого жестокого века в истории человечества его соотечественник философ Хаймо Хофмайстер увидел в войне феномен жизни.

С точки зрения метафизики война имеет антиматериалистический, духовный смысл. Это своеобразный «экзамен для нации». Война предоставляет человеку возможность пробудить героя, спящего внутри него. Согласно взглядам метафизиков, «сражаются не за страну или честолюбивые государственные устремления, а за высший принцип цивилизации». По их мнению, война и героический опыт способны вызвать пробуждение глубинных сил, связанных с основами расы: «Кровь героев священнее чернил мудрецов и молитв верующих». Материалисты, в особенности марксисты, напротив, видели причину войн исключительно в классовом неравенстве общества и антагонистическом противостоянии «между трудом и капиталом».

Вместе с тем война – это не просто направляемый политикой феномен вооруженной борьбы, средство достижения ее целей с использованием вооруженного насилия. Она сопровождается изменением хода многих социальных процессов, вовлечением в борьбу экономических, идеологических и прочих сил и средств. «Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации», – писал Владимир Ленин. Воздействие войны на общественное развитие осуществляется через резкое нарушение и изменение привычных функций и характера бытия элементов той или иной социальной организации.

В сущности, вся история человечества – это история войн и вооруженных конфликтов: от межплеменной розни через межнациональную, межрасовую и межрелигиозную вражду общество в ХХ веке пришло к двум мировым войнам, охватившим пять континентов, в которых, по самым скромным подсчетам, погибло более 60 млн человек. Не стал исключением и век XXI: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия – это только самые крупные военные конфликты начала века, длящиеся до сих пор.

Если взять историю России, то, например, с начала возрождения русского государства после распада Монгольской империи в XIV веке и до наших дней, а это примерно 650 лет, Россия провела в войнах больше половины этого отрезка времени.

Тем не менее за прошедшую историю война не изменила своего внутреннего содержания: при всем многообразии теорий происхождения войны, она была и осталась борьбой за смену и перераспределение социальных ролей в ходе развития общества. Война сохранила неизменной и свою сущность: выявление управляющей воли путем именно вооруженной борьбы.

При этом задача противоборствующих сторон в большинстве случаев состояла «не в том, чтобы просто физически ликвидировать врага в ходе вооруженной борьбы, а в уничтожении противника именно как претендента на роль, которую хотим выполнять мы, в том, чтобы перевести его посредством вооруженной борьбы в другую роль, дополняющую или заменяющую свою». С точки зрения социологии в качестве необходимого условия возникновения войны выступает фактор справедливости. Под ним понимается «невозможность мирного сотрудничества субъектов социальных отношений в прежних ролях в связи с настоятельной необходимостью общественного прогресса». С точки же зрения политологии война обязательно наступает тогда, когда конкурирующие государства приходят к пониманию, что другая сторона стала либо слишком слабой, либо, наоборот, слишком сильной. С этих позиций становятся понятными действия на международной арене, с одной стороны, президента США Дональда Трампа, пообещавшего своим избирателям «сделать Америку снова великой», а с другой стороны – лидеров Евросоюза, не желающих быть придатком к американской экономике и послушными проводниками американской внешней политики. Кроме того, роль мирового жандарма, которую активно стали играть США после распада Советского Союза, не устраивает современную Россию и Китай, а также целый ряд стран Азии и Южной Америки, активно выступающих за многополярный мир.

Согласно социологическим исследованиям, любой субъект (личность, организация, страна) может быть описан посредством усвоенных и принятых им или вынужденно выполняемых социальных функций и образцов поведения – так называемых ролей, вытекающих из его социального статуса в данном обществе в данное время. При этом в любом человеческом деле можно выделить три формальные роли или функции: обеспечение, управление и исполнение. Обеспечение дает средства, управление – цели, а исполнение приводит к результату. В процессе войн как раз и происходило перераспределение ролей: обеспечения, управления и исполнения.

Исходя из этого, с позиций социологии основной целью любой войны является не просто уничтожение противника как такового, а силовое перераспределение ролевых функций стран (или социальных групп внутри страны, если иметь в виду войну гражданскую). Поэтому хорошо понятой каждая война может быть лишь в диалектическом сопоставлении с предшествовавшим ей миром, насыщенным породившей войну политической борьбой, а также и с завершающим войну миром.

В ходе общественного прогресса война, не изменив своей сущности, претерпела немало изменений в форме и методах ее ведения. Это обусловлено тем, что, по меткому замечанию британского военного теоретика Кингстон-Макклори, «самое сильное влияние на войну и на формы ее ведения оказывает процесс совершенствования оружия, как наступательного, так и оборонительного».

В современном понимании война – это «общественно-политическое явление, связанное с коренной сменой характера отношений между государствами и нациями и переходом противоборствующих сторон от применения невоенных, ненасильственных форм и способов борьбы к прямому применению оружия и других насильственных средств вооруженной борьбы для достижения определенных политических и экономических целей». При этом главным средством ведения войны являются вооруженные силы и иные военизированные формирования.

В то же время, начиная с агрессии США и блока НАТО против Югославии в 1999 году, четко обозначился переход к новой технологии передела мира за счет использования в большем, чем ранее, объеме разного рода «невоенных» методов, в том числе и внутреннего протестного потенциала страны-цели или страны-мишени для предстоящей агрессии.

В обобщенном виде эти новые технологии многовариантного и мультимодального, то есть ведущегося различными способами противостояния, получили название «гибридные войны», то есть войны, широко сочетающие как традиционные военные способы противоборства, так и иррегулярные тактики разного рода повстанцев (асимметричные действия), войны, допускающие неконвенциональные действия и участие в силовом противостоянии негосударственных акторов (ЧВК, террористических организаций и криминала) для решения определенного круга задач, в том числе и политических.

Как социальное явление война имеет две диалектически связанные стороны: социально-политическую и военно-техническую. И если первая показывает, кто и во имя чего ведет военные действия, то вторая отражает те материальные и людские ресурсы, которые используются в войне.

Война – это всегда поединок: в войне есть сторона нападающая и сторона обороняющаяся. И война в отличие от вооруженного конфликта всегда должна заканчиваться победой. В классическом понимании победа – это «боевой успех, нанесение поражения войскам противника, достижение целей, поставленных на бой, сражение, операцию и войну в целом». Именно победа – успешный итог войны для одной из противоборствующих сторон, и характеризуется она разгромом или капитуляцией противника, полным подавлением его способности к сопротивлению. В этом случае достигнутый военный результат трансформируется в политическую победу, когда заключаемый после военной победы мирный договор отражает послевоенные роли воевавших сторон, с точки зрения победителя и его союзников.

Элвин Тоффлер: «Способ ведения войны отражает способ создания богатств». Фото Reuters

С другой стороны, в терминологии блока НАТО понятие «победа» тождественно понятию «успех», под которым понимается возможность сворачивания военных действий и вооруженного присутствия в побежденной стране с последующей передачей ответственности и полномочий управления «побежденным государством» местным властям. Но добиться успеха еще не значит победить. Поэтому не зря говорится, что «американцы выиграли много битв, но не выиграли ни одной войны» и ситуация в Ираке и Афганистане, где с начала 2000-х годов и по настоящее время присутствуют в первую очередь американские войска, – яркое тому подтверждение.

Вопрос о политическом смысле и содержании победы в войне необходимо рассматривать прежде всего с учетом политического содержания войны в контексте тех политических целей, которые в ней ставятся. От них зависит характер войны – ограниченный или тотальный, а зачастую и «уровень тотальности» войны. При этом социально-политический характер войны может быть идентичным или противоположным с обеих воюющих сторон.

Цели воюющих сторон могут значительно меняться в ходе войны под воздействием разного рода обстоятельств, и прежде всего под воздействием самого хода военных действий. В этом проявляется специфика обратной связи между войной и политикой, политикой и военной стратегией. Как писал Макиавелли: «Войны начинают, когда захотят, но завершают, когда могут». При этом замещение политического целеуказания идеологическими установками для военно-стратегического планирования, как показывает история, может сказаться самым пагубным образом на итогах войны и ее последствиях.

Роль любой войны в истории простирается далеко за хронологические рамки ее ведения и непосредственных итогов. Окончательно роль войны в истории раскрывается в ее последствиях, под которыми понимается «характер изменения расстановки социально-экономических, политических и духовных сил между государствами и внутри них, сложившийся в результате военных действий, понесенных потерь и степени реализации целей воевавших сторон». Выделяют непосредственные и отдаленные последствия войны. При этом историческую роль той или иной войны необходимо оценивать по ее последствиям лишь в рамках одной эпохи, так как новая эпоха потребует и нового решения проблемы войны и мира.

В процессе исторического развития общества сложились специфические отрасли знаний – наука о войне (полемология) и наука ведения войны (военное искусство), имеющие свои объект, предмет и методологию исследования, свою систему классификации, понятий, категорий и законов.

Наука о войне выделяет три революции в военном деле, которые охватывали все его стороны:

– первая совершилась в связи с появлением пороха и огнестрельного оружия;

– вторая была связана с производством и массовым применением машинной боевой техники и автоматического оружия;

– третья – с принятием на вооружение армий ракетно-ядерного оружия и других новейших средств вооруженной борьбы, которые могут быть отнесены к оружию массового поражения.

В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками четвертой революции, связанной с широким внедрением в военное дело разного рода информационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий.

В современном понимании по своим масштабам и составу участников войны делятся на мировые (всеобщие, крупномасштабные), региональные (ограниченные рамками театра военных действий), войны локальные и вооруженные конфликты. С точки зрения общественной морали войны делятся на справедливые и несправедливые, а с точки зрения общественного развития – на прогрессивные и реакционные. «Война – хорошее дело, если от брони ее отсвечивает надеждой», – писал Макиавелли.

Обширную классификацию войн, доктрин и форм применения вооруженных сил дают американские специалисты, что связано с большой военной активностью армии США в конце XX – начале XXI века по сравнению с другими государствами мира.

В качестве форм применения своих ВС США рассматривают кампанию, крупномасштабную операцию, операцию, сражение, боевые действия, удар, рейд, бой. Общей формой для всех уровней боевых действий является маневр.

К основным видам военных действий относятся наступательные, оборонительные и сдерживающие действия, проводимые в формах совместных, самостоятельных и специальных операций. Понятие театра войны все больше воспринимается как боевое пространство, объединяющее сушу, море, воздух, космос и киберпространство (информационную среду).

Одним из важных направлений военной науки является исследование такого понятия, как «способ ведения войны», что предполагает выяснение вопроса о том, как велась или может вестись в будущем война с точки зрения использования вооруженных сил и других средств борьбы для достижения политических целей.

Так, с социально-политической точки зрения способы ведения войны могут различаться соотношением собственно военных средств (действий вооруженных сил) и невоенных, но используемых в войне форм борьбы (экономической, идеологической, дипломатической, информационной), известным преобладанием первых или вторых, отношением к народным движениям, возникающим в процессе войны (партизанская война, восстания, саботаж и др.), степенью мобилизации материальных и духовных сил общества для ведения войны и т.д.

Способ ведения войны формируется в определенной зависимости от способов ведения военных действий. Но и сам он как более высокое звено в организации деятельности людей в войне оказывает существенное влияние на способы стратегического, оперативного и тактического масштабов, выполняя некую интегрирующую роль в различных формах ведения вооруженной борьбы.

По этому поводу Элвин Тоффлер в одной из своих работ заметил, что «способ ведения войны отражает способ создания богатств». Принимая во внимание тезис Тоффлера о том, что средства и формы ведения войны есть отражение сути существования наций, у исследователя появляется возможность прогнозировать развитие способов и средств вооруженной борьбы, а также средств и способов противодействия им.

Так что же такое война, можно ли с ней бороться и исключить из общественной жизни этот социальный феномен?

С точки зрения глобально-исторического подхода война неразрывно связана с человеческой жизнедеятельностью в рамках социума, а с точки зрения биологии – с особенностями психики человека, его жизненными потребностями и стремлением доминировать.

Клаузевиц считал, что война «есть акт насилия с целью заставить противника выполнить вашу волю». Поэтому, до тех пор пока у наций и народов будет воля к изменению своей социальной роли в процессе развития человечества, пока в обществе существует мораль и действует фактор справедливости, у стран и народов останется и право войны, и право мира.

В современном западном обществе войну рассматривают как феномен, фундаментально связанный с распределением и перераспределением власти, господства и силы (Power), которая может быть «жесткой», «мягкой» или «умной».

Война может изменить (и меняет) свои формы, но по-прежнему остается способом выявления управляющей воли путем вооруженной борьбы и технологией силового перераспределения ролевых функций на международной арене.

В своей книге о философии войны Антон Керсновский писал: «Войну ведут не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы побеждать. Немедленной целью войны является победа, конечной – мир». Исследуя феномен войны, он пришел к выводу, что она «является бесспорным и большим злом. И решаться на это зло – на эту болезнь – следует лишь в положениях безвыходных – когда «клин клином» остается единственным средством за истощением всех остальных аргументов». Такую же мысль в свое время высказал и Тит Ливий: «Поистине справедлива та война, которая необходима. И свято оружие, когда не остается надежды, кроме как на оружие».

Но чтобы не доводить ситуацию до применения военной силы, государству нужна политика, способная, как учил Сунь-цзы, «разрушить замыслы противника», ибо «правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем можно его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, чтобы сделать нападение на себя невозможным для него».

«Хочешь мира – готовься к войне», – говорили древние. Исходя из этого завета, «пока войны на Земле не исчезли, следует сохранять армии и военно-морские силы. Чтобы обеспечить своей стране необходимую защиту, каждая армия и флот должны быть правильно сформированы, подготовлены и управляемы». Поэтому политики и государственные деятели в своем стремлении обеспечить благополучие и процветание своих народов и стран должны постоянно помнить о войне и не забывать слова русского философа Владимира Соловьева о том, что «военная и всякая принудительная организация есть не зло, а следствие и признак зла. И пока Каиновы чувства не исчезли в сердцах людей, солдат и городовой будут не злом, а благом».

Война – великое дело для государства,

это почва жизни и смерти,

это путь существования и гибели.

Кто не понимает всей выгоды войны,

тот не сможет понять и всего вреда войны.

Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве

Юрий Матвиенко

Юрий Андреевич Матвиенко – член-корреспондент АВН РФ.