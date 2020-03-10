Афганистан подвинули к миру

Талибы и Америка договорились о прекращении войны

Представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» (запрещено в России) подписали соглашение о прекращении длящейся почти 20 лет афганской войны. Документ о заключении мира был подписан в ходе церемонии, состоявшейся 29 февраля в столице Катара Дохе. Об этом в субботу сообщила телевизионная компания Исламской Республики Афганистан (ИРА) TOLOnews. Как указано в сообщении, в мероприятии приняли участие государственный секретарь США Майкл Помпео и представитель талибов в Дохе Сухэйл Шахин, а также министры иностранных дел и представители почти 30 стран и международных организаций. Соглашение подписали спецпредставитель США по ИРА Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибан», представитель политического офиса движения в Дохе мулла Абдулла Гани Барадар. По мнению сторон, эта договоренность должна привести к прекращению боевых действий в Афганистане.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ СОГЛАСИЯ

Документ получил название «Соглашение о достижении мира в Исламской Республике Афганистан». Он занимает три страницы и опубликован на сайте TOLOnews. В соответствии с достигнутой договоренностью США полностью выведут свои войска из страны в течение следующих 14 месяцев, и нынешние силы численностью около 13 тыс. военнослужащих будут сокращены до 8,6 тыс. в течение 135 дней. За это время будут также пропорционально сокращены контингенты войск НАТО и других коалиционных сил.

Соглашение состоит из четырех основных частей. В первой из них указываются гарантийные обязательства сторон и механизмы обеспечения их выполнения, которые позволят предотвратить использование территории Афганистана группами или отдельными лицами для действий, направленных против США и их союзников.

Во втором разделе рассмотрены гарантии и юридические механизмы обеспечения выполнения графика вывода всех иностранных войск из Афганистана. В третьей части документа отмечается, что после объявления гарантий полного вывода иностранных войск из страны в установленные сроки в присутствии представителей мирового сообщества и взятия обязательств о том, что территория Афганистана не будет использоваться для действий против Соединенных Штатов и их союзников, 10 марта 2020 года талибы начнут переговоры с различными сторонами внутри страны. В заключительной части соглашения устанавливается, что основным пунктом повестки дня внутриафганского диалога и переговоров, участвующих в них сторон должно стать постоянное и всеобъемлющее прекращение огня на всей территории Афганистана. Участники этих переговоров должны обсудить сроки и условия прекращения столкновений, включая механизмы осуществления совместных действий, которые будут объявлены вместе с завершением разработки и согласованием соответствующей политической «дорожной карты» мирного урегулирования ситуации.

В соответствии с соглашением США обязались вывести из Афганистана все свои воинские формирования, а также войска союзников и партнеров по коалиции, включая весь недипломатический гражданский персонал, частных подрядчиков по обеспечению безопасности, инструкторов, советников и персонал вспомогательных служб в течение 14 месяцев после объявления соглашения, и примут все необходимые для этого меры.

Как отмечается в документе, Соединенные Штаты готовы немедленно начать работу со всеми заинтересованными сторонами над планом скорейшего освобождения боевых и политических заключенных в качестве меры укрепления доверия.

В соглашении об освобождении заключенных говорится: «до пяти тыс. заключенных Исламского Эмирата Афганистан, который не признан США как самостоятельное государство и известен как Талибан, и до одной тысячи заключенных другой стороны будут освобождены к 10 марта 2020 года, в первый день внутриафганских переговоров, что соответствует Раджабу 15.1441 по лунному календарю Хиджры и хуту 20.1398 по солнечному календарю Хиджры».

В соглашении также отмечается, что «с началом внутриафганских переговоров Соединенные Штаты инициируют административный пересмотр действующих санкций США в отношении членов» движения «Талибан», «с целью снятия этих санкций к 27 августа 2020 года, что соответствует Мухаррам 8.1442 по лунному календарю Хиджры и Сонбола 6.1399 по солнечному календарю Хиджры».

Соединенные Штаты и их союзники, написано в соглашении, будут воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также от вмешательства во внутренние дела страны.

В рамках соглашения движение «Талибан» обязалось принять целый ряд мер, необходимых для установления мира в Афганистане. В соответствии с договоренностями лидеры «Талибана» взяли на себя обязательство не позволять ни одному из своих членов, других лиц или групп, включая «Аль-Каиду», использовать территорию ИРА для создания угроз безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Движение «Талибан», отмечается в документе, направит четкое уведомление о том, что всем тем, кто представляет угрозу безопасности США и их союзников, не будут иметь права на размещение своих формирований в Афганистане, и даст строгое указание членам движения «не сотрудничать с группами или отдельными лицами» которые выступают против США и их союзников. «Талибан» будет препятствовать любым действиям противников США по вербовке новых членов бандформирований и обучению и сбору необходимых средств для реализации их агрессивных акций и планов.

В соответствии с соглашением «Талибан» взял на себя обязательство по принятию необходимых мер в отношении лиц, ищущих убежища или вида на жительство в ИРА, в рамках норм международного миграционного права, чтобы исключить возможность роста угроз США и их союзникам. Таким лицам не будут предоставляться визы, паспорта, разрешения на поездки или другие юридические документы для въезда в Афганистан.

В документе указывается, что США будут просить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций признать и одобрить это соглашение, которое предполагает, что договаривающиеся стороны стремятся к позитивным отношениям друг с другом и ожидают, что отношения между ними будут носить позитивный и мирный характер.

В отношении будущего взаимодействия в экономической сфере США и ИРА в соглашении говорится: «Соединенные Штаты будут стремиться к экономическому сотрудничеству в целях восстановления страны с новым афганским правительством, как это будет определено внутриафганским диалогом и переговорами, и не будут вмешиваться в его внутренние дела».

Афганская правительственная делегация также присутствовала в Дохе, чтобы засвидетельствовать официальное оформление заключения договоренности между США и «Талибаном», но она не принимала в этом мероприятии какого-то действенного участия. Талибы называют афганское правительство «американской марионеткой» и очень редко и неохотно идут на прямой контакт с ним.

«Исламская Республика Афганистан сформировала комитет для установления предварительных контактов с движением «Талибан», – сказал немецкому DW накануне подписания соглашения в Дохе Седик Седикки, пресс-секретарь президента ИРА Ашрафа Гани. «Мы сформировали его после неоднократных требований талибов, которые были переданы нам нашими международными союзниками», – добавил он и подчеркнул, что речь идет не о завершении военного присутствия США, а о предоставлении талибам возможности участия в политическом урегулировании конфликта.

СОМНЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

За два дня до подписания мирного соглашения с талибами 22 конгрессмена во главе с членом Палаты представителей от штата Вайоминг Лиз Чейни в открытом письме госсекретарю США Майклу Помпео и министру обороны Марку Эсперу выразили обеспокоенность по поводу планируемого заключения договоренности между Вашингтоном и талибами, в котором они отметили, что «Талибан» имеет историю получения уступок в обмен на ложные заверения».

Согласно письму, талибы «не примут ничего меньше», чем полномасштабный вывод США из Афганистана, поскольку группировка стремится установить свой тоталитарный «исламский эмират».

В письме выражается обеспокоенность по поводу того, что Пентагон будет привлекать талибов к контртеррористическим операциям и что разведывательная информация будет передаваться лидерам экстремистской группировки. Законодатели также заявили, что они против включения в документ каких-либо обязательств по полному выводу США из ИРА.

В письме также говорится: «Талибан» де-факто не является партнером по борьбе с терроризмом и притворяется, что он игнорирует свою давнюю миссию и действия джихада. Талибы по-прежнему тесно связаны с «Аль-Каидой» и действуют совместно с ее ячейкми».

Члены Конгресса выдвинули следующие требования к администрации Белого дома:

– любая сделка между США и талибами должна быть открытой и не содержать никаких секретных приложений или дополнительных соглашений;

– администрация не должна подвергать риску национальную безопасность США и взаимодействовать с движением «Талибан» как с надежным партнером по борьбе с терроризмом;

– США не должны создавать совместно с талибами центры разведки или использовать какие-либо созданные ими структуры для «совместного противодействия терроризму», поскольку такое взаимодействие не будет иметь реального характера и в конечном итоге может привести только к росту угрозы жизни американских граждан;

– решения относительно численности американских войск в ИРА должны приниматься на основе требований национальной безопасности США, определяемых условиями на местах, поэтому на данном этапе любая договоренность не должна содержать обязательств о полном выводе формирований американских войск с территории страны. Такие обязательства, утверждают законодатели, играют только на руку противникам Америки и наносят ущерб союзникам США, включая афганское правительство;

– любая договоренность с талибами должна включать требование о передаче США всех лидеров и боевиков «Аль-Каиды», которые в настоящее время находятся на подконтрольных им территориях, при этом не должно осуществляться преждевременное освобождение членов движения, находящихся под арестом.

– текущие санкции и меры против ячеек «Аль-Каиды», входящих в сеть формирований боевиков, управляемую заместителем лидера талибов Хайбатуллы Ахундзада Сираджуддина Хаккани, которая специализируется на использовании смертников для проведения террористических акций, должны оставаться в силе независимо от договоренностей с талибами.

Лиз Чейни на слушаниях в комитете по ВС Палаты представителей, проходивших 26 февраля, задала вопрос министру обороны Эсперу и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли о любых «дополнительных условиях» или «секретных приложениях» к соглашению с талибами, и попросила генерала Милли подтвердить, что совместная работа с талибами по борьбе с терроризмом имеет крайне отрицательный характер и является «безумием». Однако никакого ясного ответа на свои вопросы она так и не получила. Каждый из чиновников только отметил, что соглашение полностью основано на оговоренных условиях и главный его приоритет – не дать Афганистану стать убежищем для террористов.

1 марта глава внешнеполитического ведомства США Помпео выступил в новостной программе американской телерадиокорпорации CBS «Лицом к нации». Министр проинформировал своих сограждан о соглашении, заключенном с движением «Талибан». Он заявил, что дорога к миру в Афганистане «будет каменистой и ухабистой».

«Никто не питает иллюзий, что это произойдет прямо сейчас. Мы построили важную базу для того, чтобы начать возвращать американских солдат домой, уменьшить риск гибели любого американца в Афганистане и, надеюсь, создать условия, чтобы афганский народ мог достичь мирного решения своей, продолжающейся уже 40 лет борьбы», – подчеркнул Помпео.

Он также отметил, что США не заключали с движением «Талибан» никаких дополнительных тайных договоренностей, не отраженных в основном соглашении. «Открытая версия документа была опубликована вчера. У него есть две составные части, касающиеся выполнения соглашения, они являются секретными», – сказал главный дипломат Вашингтона.

По словам Помпео, эти «военные документы» были включены в соглашение для того, что обеспечить безопасность американским военнослужащим. Он подчеркнул, что этот договор «абсолютно прозрачный» и никаких дополнений, с которыми не смогут ознакомиться члены Конгресса, просто не существует.

Лиз Чейни после подписания соглашения заявила, что оно «включает уступки, которые могут угрожать безопасности Соединенных Штатов и не содержит открытого механизма для проверки его соблюдения талибами».

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон между тем заявил, что соглашение является «неприемлемым риском для гражданского населения Америки». «Это сделка в стиле Обамы. Легитимизация талибов посылает неверный сигнал террористам ИГИЛ и «Аль-Каиды», а также врагам Америки в целом», – написал он в своем Twitter.

Подписанное в Дохе мирное соглашение между США и радикальным движением «Талибан» имеет прямое значение для интересов безопасности России. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Он отметил, передает ТАСС, что место для проведения дальнейших межафганских переговоров еще не выбрано, и, хотя Германия, Узбекистан, Индонезия и Норвегия уже предложили свои площадки, талибы изъявили желание провести их в Москве.

Кабулов также сказал, что в России надеются на выполнение достигнутых договоренностей, несмотря на политический кризис в Афганистане, начавшийся после выборов главы государства. Москва также готова направить своих наблюдателей на переговоры.

Помимо этого, спецпредставитель президента РФ по Афганистану подчеркнул, что проведет встречу в Дохе с лидером движения, а также с членами его делегации.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»