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Известия.ru

Ствол заказан: войска получат новые автоматы

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Супер-Калашниковы» едут в Южный военный округ. Новейшие автоматы АК-12 и экипировку «Ратник» последнего поколения первой получит легендарная 150-я мотострелковая дивизия. На переоснащение уйдет два года. Такое оружие и снаряжение радикально увеличивают возможности российских мотострелков. АК-12 позволяет эффективно поражать цели на расстоянии в сотни метров, а «Ратник» — передвигаться по полю боя, оставаясь неуязвимым для пуль и осколков. Эксперты отмечают, что новинки повысят боеспособность соединений.

«Супер-Калашниковы» едут в Южный военный округ. Новейшие автоматы АК-12 и экипировку «Ратник» последнего поколения первой получит легендарная 150-я мотострелковая дивизия. На переоснащение уйдет два года. Такое оружие и снаряжение радикально увеличивают возможности российских мотострелков. АК-12 позволяет эффективно поражать цели на расстоянии в сотни метров, а «Ратник» — передвигаться по полю боя, оставаясь неуязвимым для пуль и осколков. Эксперты отмечают, что новинки повысят боеспособность соединений.

Элементы экипировки «Ратник» и автоматы АК-12 личный состав дивизии получит до конца текущего года, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Полностью перевооружить соединение планируют в ближайшие два года. Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия дислоцируется в Ростовской области и входит в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии.

Нынешняя 150-я МСД является наследницей 150-й стрелковой дивизии, которая участвовала в штурме Берлина. Ее бойцы — младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария — водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Оригинал боевого стяга ежегодно выносят во время парада на Красную площадь 9 мая. После окончания Великой Отечественной войны 150-ю дивизию расформировали. Но в 2016 году личным решение президента Владимира Путина соединение было возрождено.

Угроза НАТО

Несмотря на то что 150-я дивизия находится в ЮВО, она, несомненно, укрепила западное стратегическое направление. На нем, в теории, российской армии могут противостоять хорошо оснащенные войска стран НАТО, отметил зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— АК-12, которые получит дивизия, легко трансформируется по сравнению с предшественниками, — сообщил эксперт. — На автомат легко и быстро можно установить новые прицелы, приборы ночного видения или фонарь. Приклад у него — телескопический, позволяющий менять длину в зависимости от размеров предплечья бойца. С АК-12 легко справится как правша, так и левша. На магазине есть прозрачные окошечки, с помощью которых можно увидеть, сколько патронов находится в нем — 30, 20 или 10. Это дает возможность грамотно контролировать огонь.

Новый автомат, а также экипировка «Ратник» должны будут увеличить возможности как отдельного бойца, так и стрелковых подразделений, отметил Валерий Юрьев.

В состав 150-й дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский и зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения. Для размещения личного состава менее чем за год были построены пять военных городков, а также возведены ряд хозяйственных и административных объектов, парковые и складские зоны, подготовлена инфраструктура для боевой подготовки.

Обучение солдаты и офицеры проходят на трех полигонах: Кузьминском, Миллеровском и Кадамовском. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировку войск на Западном стратегическом направлении усиливают за счет формирования трех новых мотострелковых дивизий с местами дислокации в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях. В их число вошла и «стопятидесятая». Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что подразделения созданы для противодействия странам НАТО, которые наращивают силы у российских границ.

Принципиально новый АК-12

Внешне АК-12 похож на классический «Калашников», но на самом деле армия получила новую стрелковую систему. В конструкцию автомата внесли серьезные изменения. Благодаря чему он получил возможность вести стрельбу фиксированными очередями с отсечкой по два выстрела. Были также разработаны дополнительные съемные дульные устройства и повышено удобство переключения режимов стрельбы. В итоге АК-12 получил повышенную кучность при ведении огня и сохранил надежность работы всех механизмов, которой всегда славились «Калашниковы».

Вместе с АК-12 можно использовать штатные магазины от АК-74 — емкостью 30 патронов. Автомат получил планки Пикатинни — универсальные кронштейны, закрепленные на оружии. Они позволяют быстро и без технических переделок менять прицелы, тактические фонари и лазерные целеуказатели, а также дополнительно установить переднюю рукоятку и сошки для более точной стрельбы со стационарных позиций. На автомате можно устанавливать штатные подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30.

Уровень унификации нового АК-12 с базовым образцом АК-74М составил около 54%, что позволило быстро и с минимальными затратами начать его серийное производство.

Многофункциональный «Ратник»

Экипировка «Ратника» объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи, прицелы и тепловизоры — около десяти различных подсистем. В частности, в нее входят шлем 6Б47, бронежилет 6Б45 с противопульными бронепанелями 5А класса защиты, боевой комплект 6Б49, который применяется для защиты рук, ног и лица от осколков.

«Ратник» невозможно представить без системы управления «Стрелец», которая включает в себя средства связи, целеуказания, обработки и отображения информации и опознавания. Это дает возможность командирам отслеживать ход боестолкновения в режиме реального времени. Бойцы, в свою очередь, с помощью специального планшета могут обозначать важные цели, что обеспечит практически мгновенную арт- или авиаподдержку подразделениям.

С 2017 года в набор экипировки входят специальные датчики системы опознавания техники и бойцов. Они работают по принципу «свой-чужой». Полный вес комплекта составляет около 22 кг.

Войска получают не только оружие. Сейчас завершается испытание арктического мобильного комплекса-столовой. Это машины на базе гусеничных сочлененных вездеходов Д-30. В их составе — большая столовая на несколько десятков мест, кухня с печами и котлами для приготовления пищи, а также подвижной продуктовый склад и водовозка. Ожидаются в войсках и палатки с климат-контролем. Они обеспечат комфортный отдых при температуре за окном от плюс до минус 50 градусов.

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