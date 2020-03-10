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Российский «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»

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Источник изображения: Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь» является убийцей американских BGM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейских Storm Shadow, заявил «Звезде» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, поскольку BGM-109 Tomahawk и Storm Shadow летают на высоте 40-50 метров, С-350 «Витязь» с его пятью метрами минимальной высоты способен работать по таким ракетам с большим запасом. Эксперт уверяет, что в эшелонированной защите С-350 «Витязь» должен занимать положение между системами «Панцирь-С1» и С-400 «Триумф».

В сентябре 2019 года издание The Drive написало, что разрабатываемая европейскими компаниями Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo крылатая ракета класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW) будет способна обманывать средства противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) противника, например «Панцирь-С1» и С-400 «Триумф».

В ноябре 2018 года Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
SCALP
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
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