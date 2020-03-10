Австралия продала американской частной компании 46 снимаемых с вооружения истребителей F/A-18

Министерство обороны Австралии 5 марта 2020 года сообщило о заключении соглашения о продаже американской частной компании Air USA 46 истребителей американского производства McDonnell Douglas F/A-18A/B Hornet, снимаемых с вооружения ВВС Австралии. Самолеты, сосредоточенные на австралийской авиабазе Вильямтаун, будут переданы компании Air USA в течении трех-четырех лет после проведения необходимых ремонтных работ.

Истребители McDonnell Douglas F/A-18A/B Hornet ВВС Австралии (с) министерство обороны Австралии

Частная компания Air USA, основанная в 1994 году и базирующаяся в аэропорту Куинси (щтат Иллинойс), специализируется на предоставлении вооруженным силам США и другим правительственным службам услуг по боевой подготовке авиации и обучению, включая имитацию самолетов противника во время учений. В сентябре 2019 года в числе других шести компаний аналогичного профиля Air USA получила крупный контракт на пятилетний срок на предоставление соответствующих услуг ВВС США. Air USA предоставит ВВС в рамках этого контракта более 6700 летных часов своих самолетов (общая стоимость контрактов для семи частных компаний составила 6,4 млрд долл).

Air USA предлагает два различных метода обучения. Первый, обозначаемый Red Air, заключается в предоставлении самолетов для имитации противника в учебных воздушных боях с истребителями ВВС. Второй, известный как Blue Air, заключается в подготовке передовых наземных авианаводчиков, с выделением для этого самолетов, имитирующих ударные машины.

Сейчас Air USA номинально имеет парк из 67 реактивных самолетов, однако включающий преимущественно купленные компанией из наличия ВВС различных стран учебно-боевые и учебно-тренировочные самолеты Hawk, Alpha Jet, L-59 и L-39, и только четыре "настоящих" учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ (два были приобретены в Киргизии и два на Украине). При этом исправность парка Air USA достаточно ограничена, и, по ряду сообщений, в летном состоянии у нее сейчас находятся лишь 16 самолетов, в том числе 11 бывших южнокорейских Hawk Mk 67, четыре L-39ZA и один L-39C.

Поэтому приобретение 46 бывших австралийских F/A-18A/В очень значительно расширит потенциал Air USA, хотя, видимо, только часть этих самолетов будет введена в эксплуатацию у нового владельца. Тем не менее, известно, что осенью 2019 года Air USA объявила о планах найма дополнительно 20 летчиков с опытом полетов на истребителях.

ВВС Австралии получили с 1984 по 1990 годы 75 истребителей F/A-18A/B Hornet, 73 из которых были собраны в Австралии. К 2015 году в составе ВВС Австралии остался 71 самолет F/A-18A/B, и они начали заменяться истребителями сперва Boeing F/A-18F Super Hornet, а с 2018 года - и Lockheed Martin F-35A Lightning II. Окончательный вывод последних F/A-18A/B из состава ВВС Австралии должен быть произведен к концу 2021 года. К настоящему времени ВВС Австралии получили 20 истребителей F-35A из 72 заказанных.

В 2018 году правительство Канады заключило соглашение стоимостью 90 млн канадских долл на приобретение 25 списываемых из состава ВВС Австралии истребителей F/A-18A/В, из которых 18 должны быть после ремонта и доработок введены в состав ВВС Канады для поддержания численности парка аналогичных канадских истребителей CF-18 (CF-188A/B, они же F/A-18A/B), а еще семь бывших австралийских самолетов должны быть использованы на запасные части. Поставки бывших австралийских F/A-18A/В в Канаду были начаты в феврале 2019 года и должны осуществляться до конца 2021 года.

Теперь оставшиеся 46 из 71 истребителя F/A-18A/В проданы Австралией американской компании Air USA.