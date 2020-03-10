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Известия.ru

Трамп предложит РФ и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями. Идея выдвинута в письме, которое в четверг, 5 марта, зачитал в ООН заместитель госсекретаря по вопросам нераспространения оружия Кристофер Форд.

Отмечается, что предложение направлено на отказ от дорогостоящей гонки вооружений, который будет интересен всем участникам будущего договора. В письме говорится, что нераспространение является чрезвычайно важным для создания и сохранения условий, при которых станет возможным прогресс в разоружении.

Послание главы США было зачитано на мероприятии Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

29 декабря 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина. Контроль над вооружениями стал главной темой разговора двух лидеров.

Единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был подписан в 2010 году. Его действие заканчивается в феврале 2021 года.

2 августа 2019 года США окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после обвинения Москвы в невыполнении ею пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

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Китай
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США
Продукция
9М729
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Путин Владимир
Трамп Дональд
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Ядерный щит
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