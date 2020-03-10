NASA представило новый марсоход Perseverance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года. Об этом в четверг, 5 марта, сообщается на официальной странице космического вездехода в Twitter.

«Меня зовут Perseverance. Я отправляюсь на Марс для исследовательской миссии по поиску признаков древней цивилизации и для тестирования новых технологий, которые позволят ученым помочь собрать новые образцы горных пород для их будущего возвращения на планету Земля», — отмечают представители аэрокосмического агентства в официальном блоге от лица планетохода.

Call me Perseverance. I'm headed for Mars: driven to search for signs of ancient life, test new tech to help future human explorers, and collect the first rock samples for future return to Earth. Follow me. Let's go. https://t.co/7w3rbvbyoL#Mars2020 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2020

Согласно данным сайта космической миссии «Марс-2020», марсоход будет отправлен на планету в июле-августе текущего года, а его официальное приземление ожидается 18 февраля 2021 года.

Имя победителя было выбрано в результате семимесячного американского общенационального конкурса, который завершился 5 марта. Среди 20 тыс. школьников, написавших эссе для обоснования названия, среди 155 финалистов был выбран победитель из 7 класса школы города Спрингфилд (штат Вирджиния) по имени Алекс Мазер. В беседе с CNN мальчик рассказал о своих амбициях и желании стать космическим ученым.

Марсоходу было присвоено имя «Perseverance», что в переводе на русский язык обозначает «настойчивость».

Ранее специалисты NASA при анализе фотоснимков поверхности Марса обнаружили странную дыру диаметром около 35 метров.