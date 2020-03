NASA представило новый марсоход Perseverance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года. Об этом в четверг, 5 марта, сообщается на официальной странице космического вездехода в Twitter.

«Меня зовут Perseverance. Я отправляюсь на Марс для исследовательской миссии по поиску признаков древней цивилизации и для тестирования новых технологий, которые позволят ученым помочь собрать новые образцы горных пород для их будущего возвращения на планету Земля», — отмечают представители аэрокосмического агентства в официальном блоге от лица планетохода.

I'm headed for Mars: driven to search for signs of ancient life, test new tech to help future human explorers, and collect the first rock samples for future return to Earth.

Follow me. Let's go. https://t.co/7w3rbvbyoL#Mars2020

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2020