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Независимое военное обозрение

Прошло совещание по подготовке Конгресса «Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов. Трансформация производственной базы»

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Совещание по диверсификации оборонно-промышленного комплекса
Совещание по диверсификации оборонно-промышленного комплекса, проходившее 17.08.18г. во Владимирской области на базе «Ковровского электромеханического завода».
Источник изображения: www.soyuzmash.ru

В Доме Правительства Российской Федерации 4 марта состоялось совещание под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ М.В.Осыко в рамках подготовки Конгресса «Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов. Трансформация производственной базы».

На совещании выступил генеральный директор ООО «Международные конгрессы и выставки» А.В. Едренкин. Он представил собравшимся проект замысла Конгресса и рассказал о преимуществах его проведения в рамках форума «Армия-2020».

Приглашенные гости высоко оценили представленный проект и выразили глубокую заинтересованность в участии в предстоящем мероприятии.

Конгресс «Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов. Трансформация производственной базы» будет организован под руководством коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Целью проведения Конгресса является выработка мер государственной поддержки российских производителей в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации по диверсификации предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и привлечению их к реализации национальных проектов.

Проведение Конгресса на площадке форума «Армия-2020», объединяющего все предприятия ОПК, будет способствовать минимизации организационных и финансовых затрат со стороны участников Конгресса. В рамках Форума будет развернута широкомасштабная экспозиция, которая позволит наглядно продемонстрировать потенциальные возможности использования мощностей оборонной промышленности России в интересах гражданского сектора.

В рамках Форума планируется подвести промежуточный итог реализации мер интеграции ОПК в национальные проекты.

Конгресс пройдет с 24 по 28 августа в КВЦ «Патриот» и станет одним из основных мероприятий деловой программы форума «Армия-2020». В нем примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти по национальным проектам, главы субъектов Российской Федерации, а также руководители ОПК России, генеральные конструкторы и главные инженеры, представители экспертного сообщества. В рамках Конгресса пройдет 34 деловых мероприятия, среди которых 5 пленарных заседаний, 1 панельная дискуссия, 6 конференций, 11 круглых столов и 11 презентационных сессий. В общей сложности ожидается, что в работе Конгресса примет участие около 4 500 человек.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» является знаковым событием в России и в мире. Он состоится с 23 по 29 августа в КВЦ «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».

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