Войти
N+1

Европейцы занялись разработкой 50-местного гибридного самолета

1094
0
0
Иллюстрация к программе разработки гибридного пассажирского самолета
Иллюстрация к программе разработки гибридного пассажирского самолета.
Источник изображения: Onera

Евросоюз дал старт программе разработки гибридного 50-местного пассажирского самолета для региональных перевозок, который может начать выполнять регулярные рейсы с 2035-2040 года. Как пишет Aviation Week, первый этап проекта рассчитан на разработку технологий, которые могут быть использованы в перспективном самолете, также определение конфигураций летательного аппарата.

Сегодня авиакомпании и разработчики авиационной техники вынуждены искать способы уменьшить количество выбросов вредных веществ. В частности, авиакомпании, принявшие рекомендации Международной организации гражданской авиации, должны поддерживать уровень выброса углекислого газа не выше уровня 2020 года.

Кроме того, авиаперевозчикам к 2050 году необходимо сократить объемы выбросов вредных веществ, в том числе углекислого газа, на 50 процентов по сравнению с уровнем 2005 года. Считается, что переход на гибридные и электрические летательные аппараты позволит существенно сократить объемы выбросов авиацией.

Европейский проект пассажирского гибридного 50-местного самолета получил название Futprint50. Его головным разработчиком стал Штутгартский университет в Германии. В проекте также принимает участие бразильская компания Embraer и несколько предприятий из России, Нидерландов, Великобритании и США. От России в проекте участвует Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского.

Первый этап проекта должен завершиться в декабре 2022 года. В общей сложности на первый этап проекта планируется потратить 7,6 миллиона евро, из которых 4,7 миллиона — из бюджета Евросоюза.

Предполагается, что помимо лучшей экологичности, новый гибридный самолет будет дешевле в эксплуатации. Кроме того, для его обслуживания потребуется меньше оборудования. Благодаря этому самолет сможет использовать существующие и новые небольшие аэродромы, что позволит существенно расширить региональную маршрутную сеть.

В августе прошлого года шведский стартап Heart Aerospace занялся разработкой гибридного пассажирского самолета для малой авиации, на основе которого позднее планируется создать региональный пассажирский самолет. Сертификацию самолета для малой авиации планируется завершить к 2025 году. К этому же времени разработчики планируют развернуть производство новых летательных аппаратов.


Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Россия
США
Швеция
Компании
Embraer
ИКАО
ЦАГИ
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Похожие новости
13.05.2015
За глоток свежего керосина — часть II
01.10.2012
Даже Бразилия и Индия претендуют на Арктику
30.07.2012
Авиация нуждается в альтернативных видах топлива
02.07.2012
ООН берет оружие на мушку
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала