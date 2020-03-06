Европейцы занялись разработкой 50-местного гибридного самолета

Евросоюз дал старт программе разработки гибридного 50-местного пассажирского самолета для региональных перевозок, который может начать выполнять регулярные рейсы с 2035-2040 года. Как пишет Aviation Week, первый этап проекта рассчитан на разработку технологий, которые могут быть использованы в перспективном самолете, также определение конфигураций летательного аппарата.

Сегодня авиакомпании и разработчики авиационной техники вынуждены искать способы уменьшить количество выбросов вредных веществ. В частности, авиакомпании, принявшие рекомендации Международной организации гражданской авиации, должны поддерживать уровень выброса углекислого газа не выше уровня 2020 года.

Кроме того, авиаперевозчикам к 2050 году необходимо сократить объемы выбросов вредных веществ, в том числе углекислого газа, на 50 процентов по сравнению с уровнем 2005 года. Считается, что переход на гибридные и электрические летательные аппараты позволит существенно сократить объемы выбросов авиацией.

Европейский проект пассажирского гибридного 50-местного самолета получил название Futprint50. Его головным разработчиком стал Штутгартский университет в Германии. В проекте также принимает участие бразильская компания Embraer и несколько предприятий из России, Нидерландов, Великобритании и США. От России в проекте участвует Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского.

Первый этап проекта должен завершиться в декабре 2022 года. В общей сложности на первый этап проекта планируется потратить 7,6 миллиона евро, из которых 4,7 миллиона — из бюджета Евросоюза.

Предполагается, что помимо лучшей экологичности, новый гибридный самолет будет дешевле в эксплуатации. Кроме того, для его обслуживания потребуется меньше оборудования. Благодаря этому самолет сможет использовать существующие и новые небольшие аэродромы, что позволит существенно расширить региональную маршрутную сеть.

В августе прошлого года шведский стартап Heart Aerospace занялся разработкой гибридного пассажирского самолета для малой авиации, на основе которого позднее планируется создать региональный пассажирский самолет. Сертификацию самолета для малой авиации планируется завершить к 2025 году. К этому же времени разработчики планируют развернуть производство новых летательных аппаратов.

Василий Сычёв