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Российская газета

Первый женский морской экипаж сформирован в ВМФ России

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Источник изображения: Александр Подгорчук / РИА Новости

Первый экспериментальный женский экипаж сформирован в ВМФ России. Нести службу три девушки будут на патрульном катере типа "Раптор" в составе Черноморского флота.

Военнослужащие, как сообщает Минобороны РФ, уже прибыли для подготовки в Объединенный учебный центр в Санкт-Петербург.

Как сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, обучение женского экипажа продлится до 27 апреля. За это время девушки должны освоить энергетическую установку, системы навигации и связи, вооружение и отработать вопросы управления.

"В ближайшие дни экипаж начнет плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик", - сказал адмирал Николай Евменов.

После завершения подготовки первый женский экипаж возвратится на Черноморский флот для несения службы.

Отметим, что патрульные катера проекта 03160 "Раптор" предназначены для несения патрульной службы в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек при максимальном удалении до 100 морских миль от пункта базирования. Катер развивает скорость до 50 узлов или до 93 километров в час.

"Раптор" может перевозить до 20 морских пехотинцев и эвакуировать раненных. Катер вооружен двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм, а также боевым модулем с пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм.



Николай Грищенко

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