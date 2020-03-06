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Интерфакс-АВН

Асад: восстановление дипотношений Сирии с Турцией возможно

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Bashar_Asad
Башар Асад. Источник: polit.pro.

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад не исключает возможности восстановления дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой.

"Вполне естественно было бы иметь мирные отношения с соседним государством. Если ваш вопрос "возможно ли (восстановление дипотношений - ИФ)", конечно, возможно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Но мы не сможем прийти к такому результату, если (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган поддерживает террористов. Нужно отказаться от поддержки терроризма, тогда все вернётся на круги своя", - отметил при этом Асад.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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