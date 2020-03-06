Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз

Российская артиллерия научится поражать цели на расстоянии свыше 100 км. Сверхдальнобойные управляемые снаряды в ближайшее время пополнят боекомплекты установок «Коалиция» и «Мста». До сих пор предельная дистанция полета корректируемого боеприпаса не превышала 20 км. Увеличенная дальность позволит обычным самоходным орудиям поражать важнейшие объекты — пункты управления, штабы, аэродромы, узлы связи и мосты в глубоком тылу противника. Новинка радикально повысит возможности сухопутных войск, считают эксперты.

Российская артиллерия научится поражать цели на расстоянии свыше 100 км. Сверхдальнобойные управляемые снаряды в ближайшее время пополнят боекомплекты установок «Коалиция» и «Мста». До сих пор предельная дистанция полета корректируемого боеприпаса не превышала 20 км. Увеличенная дальность позволит обычным самоходным орудиям поражать важнейшие объекты — пункты управления, штабы, аэродромы, узлы связи и мосты в глубоком тылу противника. Новинка радикально повысит возможности сухопутных войск, считают эксперты.

Ракета превращается

Как сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе, сейчас ведутся работы сразу над несколькими вариантами сверхдальнобойных снарядов для новейшей гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ». Точные сроки их окончания собеседники издания назвать отказались, но пояснили, что разработки будут переданы на испытания в ближайшее время. Уникальные боеприпасы позволят «Коалиции» наносить высокоточные удары на расстояние свыше 100 км. Новинки также пополнят боекомплект гаубиц семейства «Мста».

Один из проектов сверхдальнобойного боеприпаса представляет собой телескопический управляемый снаряд с ракетно-прямоточным двигателем. В настоящее время уже ведётся научно-исследовательская работа по созданию экзотического боеприпаса, раскладывающегося в полёте как подзорная труба. Такая трансформация позволяет улучшить характеристики встроенного двигателя и радикально увеличить дальность по сравнению с традиционной конструкцией.

Сейчас наиболее массовый российский управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» имеет максимальную дальность в 20 км. «Коалиция» с новыми высокоточными боеприпасами сможет поражать одиночными выстрелами объекты даже в глубоком тылу противника. С ними она решит боевые задачи, с которыми раньше справлялись оперативно-тактические ракеты.

— Цель может быть подсвечена с беспилотника, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Но есть и другие технические решения, которые позволяют добиться высокой точности. В этой сфере мы будем на одном уровне с самыми передовыми разработками западных стран.

Основное предназначение корректируемых боеприпасов заключается в поражении особо важных целей в тактической глубине: командных пунктов, узлов связи, стартовых позиций ракет, аэродромов, площадок подскока вертолётов, добавил эксперт.

— Сейчас на уровне дивизии-корпуса нет дальнобойных средств поражения, — отметил Виктор Мураховский. — В советское время в каждой дивизии был дивизион с ракетными комплексами «Точка», но сейчас такие средства в штатной структуре соединений не предусмотрены. В результате у командира нет под рукой огневых средств, способных поражать цели на всю глубину в его зоне ответственности. Генералу приходится обращаться за помощью к старшему начальнику, и нет гарантии, что её всегда смогут предоставить.

В отличие от баллистических ракет, артиллерийский снаряд невозможно перехватить средствами ПВО. Его подлётное время меньше. Боеприпас прилетает совершенно внезапно, не давая противнику времени укрыться или переместиться.

Разработку сверхдальнобойных снарядов также ведет Пентагон. Чтобы повысить возможности обычной полевой артиллерии в США планируют создать новую пушку под обозначением ERCA (Extended-range cannon) и боеприпасы к ней. С активно-реактивными XM113 модернизированные самоходные гаубицы M109A7 должны получить дальность в 40 км. А с удлинённым стволом и перспективным снарядом, оснащённым прямоточным реактивным двигателем, дистанция возрастёт более, чем до 100 км.

Снаряды против террора

Перспективные принципы использования артиллерии и высокоточных снарядов были опробованы российскими ВС в Сирии. В ноябре 2017 года появились видеокадры поражения десятков объектов террористов при помощи управляемых боеприпасов. Наведение их на цель проводилось с беспилотников. Дрон обнаруживал мишени и оперативно передавал данные на «Краснополи». Таким способом удавалось уничтожать даже малоразмерные блиндажи и пикапы боевиков.

В январе 2019 года по сообщению Минобороны управляемыми снарядами была ликвидирована группа боевиков в Идлибе. Она атаковала беспилотниками-бомбардировщиками российскую авиабазу Хмеймим.

В феврале нынешнего года в СМИ появились новые кадры массового использования управляемых артиллерийских боеприпасов в Сирии.

Корректируемые 152-миллиметровые снаряды причиняют меньший побочный ущерб, чем тяжёлые авиабомбы, что особенно важно при боевых действиях на плотно заселённых территориях. При высокоточном попадании, когда отклонение составляет менее метра, боеприпаса такого калибра достаточно для уничтожения большинства объектов на поле боя.

По данным разработчиков, новые модели тяжёлых и средних российских беспилотников могут оснащаться мощными лазерными дальномерами-целеуказателями. Это даст возможность использовать их в роли наводчиков для существующих и новых дальнобойных управляемых снарядов даже на предельных расстояниях стрельбы гаубиц.

Многоликая «Коалиция»

Официально перспективную российскую самоходную артустановку представили в 2015 году. Она была продемонстрирована на Красной площади 9 мая. А её разработка началась гораздо раньше, в 2006 году. Первые два опытных образца были готовы в 2013 году, тогда же начались их испытания. В следующем году была выпущена опытная партия из десяти прототипов на шасси танка Т-90, которые и приняли участие в Параде Победы.

В феврале 2020 года стало известно, что первая партия из четырех предсерийных образцов на новом шасси готова для поставки в армию. Ожидается, что их войсковые испытания продлятся до 2022 года. После начала серийного производства гаубицы поступят на вооружение отдельных артиллерийских бригад. Возможно, эти установки возьмёт на вооружение и береговая артиллерия флота.

Ведутся также испытания колёсного варианта «Коалиции» на шасси грузовика «КАМАЗ» с колёсной формулой 8*8. Он сможет совершать длительные марши по обычным дорогам, не разрушая их покрытие. Мобильность колёсных САУ в условиях развитой дорожной сети выше, чем у традиционных гусеничных. По словам Дмитрия Семизорова, руководителя «Уралтрансмаш», где выпускают «Коалиции», Минобороны заинтересовано и в такой артустановке.

Антон Лавров Роман Крецул