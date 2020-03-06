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РИА Новости

Женщины всегда будут нужны российской разведке, считает историк

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Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-бюро СВР России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская внешняя разведка всегда будет нуждаться в женщинах-сотрудницах, поскольку ее столетняя история доказала, что женщины могут успешно решать задачи по добыванию информации, важной с точки зрения обеспечения интересов России, считает ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки РФ, полковник в отставке Владимир Антонов.

"В целом историю разведывательной службы нашей страны писали тысячи ее сотрудников, и многих из них можно назвать не просто выдающимися, а даже великими. В Зале истории внешней разведки в штаб-квартире СВР есть Мемориальная доска, на которую занесены имена многих сотрудников Службы – лучших из лучших разведчиков за столетний период ее деятельности. И достойнейшее место среди них занимают разведчицы", - сказал Антонов в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта.

"Столетняя история нашей внешней разведки доказала важность участия женщин в ее работе. И поэтому, безусловно, они и в будущем внесут достойный вклад в обеспечение безопасности и интересов России", - добавил Антонов.

В разные годы выдающихся результатов в работе в разных регионах мира добились такие сотрудницы отечественной внешней разведки, как Елизавета Зарубина, Зоя Рыбкина-Воскресенская, Африка де лас Эрас, Леонтина Коэн, Гоар Вартанян, Анна Камаева-Филоненко, Елизавета Мукасей, Галина Федорова, Ирина Алимова, Елена Косова, Елена Чебурашкина, Людмила Нуйкина, Тамара Нетыкса и другие.

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Россия
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