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РИА Новости

МИД не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США

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Полет B-52 Stratofortress
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
Источник изображения: © US Air Force

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москва не видит проблем в том, что США планируют протестировать гиперзвуковое оружие, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", — сказал Ермаков.

Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны Соединенных Штатов Майк Уайт заявил, что Вашингтон намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х в рамках эксперимента "Экспериментальный пуск номер два".

По его словам, Пентагон уже перешел от разработки к созданию прототипов, а следующей стадией станет закупка действующих систем вооружений. Уайт отметил, что Штаты десятилетиями опережали всех в гиперзвуковых технологиях, однако "последовательно принимали решение не применять это в вооружении".

В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин представил гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что у США есть много "супербыстрых ракет", хотя ранее речь шла лишь о разработке гиперзвукового оружия.

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Продукция
Авангард РК
Циркон-С 3М22
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Путин Владимир
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