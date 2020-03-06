Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации

ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.

В соответствии с принятым в Польше законом, оборонные расходы республики составят 2,1% ВВП в 2020 году и 2,5% ВВП к 2030 году. В соответствии с этим же законом общая численность польской армии в конечном итоге будет увеличена примерно до 200 тысяч человек, около 50 тысяч из которых составят войска территориальной обороны. В настоящее время численность польской армии составляет около 130 тысяч человек.

"Конечно, в Польше есть политические силы, которые выразительно заявляют, что не видят угроз. Это, можно так сказать, пророссийская опция", - сказал Блащак в эфире Польского радио в четверг.

"Я бы так это оценил, если факты, которые мы видим – они бездискуссионные, а от некоторых политиков мы слышим, что нет угроз. Угрозы есть. Надо на них отвечать именно таким образом – усиливая Войско польское", - добавил он.

Министр не скрывает, что в качестве угрозы Польше он рассматривает именно Россию. "Существуют внешние угрозы – на востоке. Потому что Россия напала сначала на Грузию, а потом на Украину", - заявил он.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, позже признав суверенитет Южной Осетии и Абхазии и заявив, что это пересмотру не подлежит.

Запад обвиняет РФ во вмешательстве в события на Украине, где продолжается конфликт в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной этого конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.