Эксперт назвал "самый главный тренд" военных разработок

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США. В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал свой взгляд по этому вопросу.
Москва не видит проблем в том, что США планируют протестировать гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", – сказал Ермаков.
Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны США Майк Уайт заявил, что Вашингтон в середине 2020-х намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия. По его словам, Пентагон уже перешел от разработки к созданию прототипов, а следующей стадией станет закупка действующих систем вооружений.
В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов рассказал, почему планы США не являются проблемой для России.
В 2018 году в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что у США есть много "супербыстрых ракет", хотя ранее речь шла лишь о разработке гиперзвукового оружия.
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