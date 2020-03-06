Эксперт назвал "самый главный тренд" военных разработок

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США. В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал свой взгляд по этому вопросу.

Москва не видит проблем в том, что США планируют протестировать гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", – сказал Ермаков.

Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны США Майк Уайт заявил, что Вашингтон в середине 2020-х намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия. По его словам, Пентагон уже перешел от разработки к созданию прототипов, а следующей стадией станет закупка действующих систем вооружений.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов рассказал, почему планы США не являются проблемой для России.

"Просто этот процесс неостановим – ведущие страны имеют право работать над теми типами вооружений и теми боевыми системами, которые они считают наиболее предпочтительными для своей обороноспособности. Гиперзвуковое оружие – это сейчас самый главный тренд. Все, кто имеет финансовые и технические возможности, этим занимаются. Прежде всего, это Россия, которая всех далеко обошла, ее решили догонять американцы, в этом направлении работают Китай и другие страны. Остановить это нельзя. Единственное, что можно сделать, это создавать лучшие системы, чтобы потенциальный противник всегда был в позиции отстающего. Собственно, это то, что мы и делаем", – сказал Иван Коновалов.

В 2018 году в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что у США есть много "супербыстрых ракет", хотя ранее речь шла лишь о разработке гиперзвукового оружия.

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