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РИА Новости

Путин утвердил документ об основах госполитики в Арктике

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Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Шапран

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил документ об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года", - говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 5 марта.

Чуть позднее в пресс-службе аппарата Совета безопасности России уточнили, что Совбез подготовит план по реализации основ, а также новую редакцию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

В аппарате напомнили, что продолжается работа над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2035 года.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
ИТ
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