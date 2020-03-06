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РИА Новости

Названы основные вызовы национальной безопасности России

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Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане
Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане.
Источник изображения: © РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России названы основными вызовами нацбезопасности в размещенном на официальном интернет-портале правовой информации документе об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года.

"Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике", - говорится в документе.

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Кредитование
Страны
Россия
Проекты
Арктика
ИТ
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