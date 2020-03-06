Названы основные вызовы национальной безопасности России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России названы основными вызовами нацбезопасности в размещенном на официальном интернет-портале правовой информации документе об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года.

"Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике", - говорится в документе.