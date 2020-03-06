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РИА Новости

Мнение: результаты перевооружения российской армии "напрягают" США

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Военнослужащий на границе России и Литвы
Военнослужащий на границе России и Литвы.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

National Interest рассказал о "кошмаре" для ВМС США, речь идет о российских гиперзвуковых противокорабельных ракетах. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал публикацию.

Каждый российский надводный корабль вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, и это кошмарный сценарий, о котором ВМС США предпочли бы не думать. Об этом говорится в статье эксперта американского издания National Interest Майкла Пека, пишет РИА Новости.

Пек напомнил, что в январе Россия провела первый запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Кроме того, в декабре глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что все российские военные корабли будут способны применять гиперзвуковое вооружение.

Дальность действия ракеты "Циркон" составляет тысячу километров, а скорость полета – восемь-девять Махов, что выше, чем у американских ракет "Гарпун".

Пек отметил серьезность угрозы. Великобритания, по его словам, опасается, что противоракетная оборона ее новых авианосцев не сможет остановить российские "Цирконы".

По его словам, Россия имеет около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами, вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как" Циркон", в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса "Тарантул" потопить большой американский крейсер или даже авианосец.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал публикацию, отметив, что Россия имеет конкретные результаты по перевооружению свой армии.

"В свое время у нас была принята программа перевооружения российской армии и флота, в которую было вложено 20 триллионов рублей. И сегодня у нас самая современная армия в мире. Современная – потому что мы имеем самое большое количество именно современных вооружений – 70%. Ни у одной армии мира нет такого соотношения между самым современным и обычным вооружением. National Interest говорит о гиперзвуковом оружии - "кошмаре" для американского флота. Да, пять лет назад нами были вложены деньги в развитие российских технологий, и сейчас мы имеем конкретные результаты, осязаемые, которые напрягают, прежде всего, США. Соединенные Штаты все это время почивали на лаврах мирового полицейского и главного гегемона международного порядка. А сейчас они бросились в погоню. Но еще непонятно, что из этого получится", – сказал Дмитрий Литовкин.
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Кредитование
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
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