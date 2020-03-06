Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.

"Я вам назову здесь несколько цифр: 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальные - будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития", - сказал Борисов.

В июле минувшего года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 миллиардов рублей долгов российскому ОПК.

После этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса решен, меры предусматривают в том числе активное участие бюджета и льготную реструктуризацию кредитов со стороны ведущих российских банков.